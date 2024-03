“I Cesaroni”, amata star della fiction svela i compensi: cifre stupefacenti

“I Cesaroni” rappresenta una delle serie più amate sulla scena della televisione italiana: una star della fiction ha svelato i guadagni incassati nell’arco delle sei stagioni. Le cifre sono galattiche.

Tra le fiction più amate in assoluto, “I Cesaroni” è stata una delle più seguite, restando nel cuore di intere generazioni, facendo un record di ascolti. In onda su Canale 5 dal 2014, per un totale di sei stagione, la fiction è stata il frutto di un lungo e impegnativo lavoro, che ha visto in piedi una gigantesca macchina organizzativa, in cui sono stati coinvolti tantissimi attori, con nomi all’epoca ai loro esordi diventati oggi famosissimi.

Tra questi, un personaggio cardine è stato interpretato da una giovane attrice, che dopo quell'esperienza si è allontanata dalla scene, diventando oggi un'affermata influencer. Intervistata di recente, ha confessato i guadagni immensi incassati durante le riprese dell'amata serie.

“I Cesaroni”, la confessione della star sui compensi

Un tempo stella de “I Cesaroni”, Micol Olivieri oggi non lavora più come attrice, ma bensì è una seguitissima content creator. Nella serie è diventata conosciuta per aver vestito i panni di Alice, personaggio molto amato nella narrazione.

A distanza di anni dalla serie, Micol è tornata a parlare degli anni passati sui set, confessando come abbia sacrificato molto per questo impegno, lavorando a ritmi serrati, oltre l’orario e anche con la febbre. Poi, l’attrice ha svelato di aver incassato compensi cospicui durante gli anni sui set: la Olivieri ha raccontato come gli attori della serie fossero pagati a stagioni, con importi oltre di 100mila euro. Quindi, essendo state sei le stagioni, Micol avrebbe incassato 600mila euro.

Micol Olivieri, dopo la carriera da attrice: la sua vita oggi

Malgrado i compensi importanti, la Olivieri oggi ha scelto un'altra carriera, vestendo i panni da influencer, professione che le permette di guadagnare comunque molto e che la rende soddisfatta. Inoltre, probabilmente la gestione di questa attività si concilia al meglio con la vita da mamma: Micol ha due splendidi figli, nati dal suo matrimonio con il calciatore Christian Massella.

Micol ha confessato, inoltre, di non amare il mondo dello spettacolo: fin da ragazzina l’ha sempre percepito come una gabbia dorata, non apprezzandone i lustrini, restando turbata dai tanti attori conosciuti finiti sotto antidepressivi. Inoltre, l’impegno ne “I Cesaroni” l’ha resa un’adolescente adultizzata, facendole vivere delle responsabilità impegnative e togliendole un tanta spensieratezza.