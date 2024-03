Mare Fuori, il dramma dell’attore più amato della serie: “Salvato dalla..”

Uno degli attori più amati di Mare Fuori ha vissuto un dramma in passato, cosa gli è successo? Lui svela cosa lo ha salvato.

Sul piccolo schermo non sono ancora andati in onda gli ultimi episodi della quarta stagione di Mare Fuori, non tutti però hanno avuto la pazienza di aspettare ed è per questo che hanno visto le puntate in streaming su Raiplay. Come al solito le vicende dei ragazzi dell’Ipm hanno incuriosito non poco i telespettatori, colpi di scena e novità infatti non sono certo mancati.

Per coloro che hanno già visto tutti gli episodi, il finale di stagione ha lasciato tutti a bocca aperta, in molti speravano in un lieto fine per Carmine e Rosa ma negli ultimi istanti dell’ultima puntata lei ha stravolto tutto. La giovane Ricci ha cambiato idea sul matrimonio con Di Salvo perché il suo unico desiderio è quello di vendicare il padre dopo aver scoperto che ad ucciderlo è stato Edoardo. Quest’ultimo potrebbe pagare caro il suo tradimento, non è però ancora possibile sapere se riuscirà a sopravvivere oppure no dopo ciò che è accaduto al cimitero.

I protagonisti indiscussi della quarta stagione di Mare Fuori sono stati senza dubbio Rosa e Carmine, ma anche le storie degli altri personaggi hanno catturato non poco l’attenzione dei telespettatori, come ad esempio quella di Mimmo, ruolo interpretato da Alessandro Orrei.

Mimmo di Mare Fuori racconta il suo dramma, le rivelazioni dell’attore spiazzano

In una recente intervista concessa al settimanale DiPiùTv il talentuoso attore ha rivelato che all’inizio avrebbe dovuto interpretare un altro ruolo. Ha poi svelato che il suo personaggio non è l’unico che ha vissuto un dramma nella sua vita, anche lui infatti ha vissuto momenti molto difficili e delicati in passato.

Il giovane e tormentato ‘Mimmo’ ha rivelato che con il suo personaggio ha diverse cose in comune, tra queste l’empatia, la fragilità e l’istinto di sopravvivenza. Al di là delle difficoltà incontrate nel suo cammino infatti ha sempre avuto voglia di andare avanti. Il momento per lui più duro risale a quando era solo un bambino, ha infatti svelato che i suoi compagni di classe lo bullizzavano.

La recitazione lo ha salvato dai momenti più bui, cosa ha raccontato Alessandro Orrei

Il noto attore parlando della sua difficile infanzia ha svelato il motivo che spingeva gli altri bambini a prenderlo di mira, queste le sue parole: “I miei compagni mi prendevano tutti i giorni in giro perché ero il più minuto, il più piccolo. Ridevano di me, mi escludevano, mi spintonavano.”

Alessandro Orrei ha subito a lungo gli atti di bullismo dei suoi compagni, però non diceva nulla ai suoi genitori, ogni volta che tornava a casa si chiudeva nella sua stanza e la sua unica valvola di sfogo erano i film. Sin da piccolo si ripeteva che anche lui un giorno sarebbe diventato un attore.

Naturalmente non è stato semplice intraprendere questa carriera, tantissimo è stato l’impegno da parte sua e gli ostacoli che ha superato, tra questi anche il fatto che il padre non approvasse la sua scelta. Per ottenere il ruolo di ‘Mimmo’ in Mare Fuori tanta è stata la gavetta che ha dovuto fare, però ce l’ha fatta e con il suo personaggio ha catturato moltissimo l’attenzione dei telespettatori.