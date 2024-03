Ida Platano, scoppia in lacrime in studio: il motivo e le dichiarazioni della tronista

In studio Ida Platano non riesce a trattenere le lacrime, le rivelazioni della tronista di Uomini e Donne stupiscono i fan, cosa ha detto.

Nello studio di Uomini e Donne è approdata diversi anni fa con la speranza di trovare l’amore e si è fatta conoscere e apprezzare sempre di più dai telespettatori conquistando un’incredibile visibilità. Durante il suo lungo percorso nel noto dating show condotto da Maria De Filippi su Canale 5 ha intrapreso vari flirt ed è sempre stata una delle protagoniste indiscusse del Trono Over, oggi però non ricopre più i panni di dama, da qualche mese veste il ruolo di tronista.

In passato ha avuto un’importante storia d’amore con l’ex cavaliere Riccardo Guarnieri, un amore che le ha fatto provare delle emozioni incredibili ma che l’ha fatta anche soffrire molto. Per tanto tempo infatti la loro relazione è stata caratterizzata da molti alti e bassi e nonostante il sentimento fosse forte le cose tra loro non hanno funzionato. Più volte si sono detti addio per poi riconciliarsi, alla fine hanno messo definitivamente fine alla loro storia d’amore.

Ida Platano e il lungo percorso a Uomini e Donne, in studio scoppia a piangere

Nello studio di Uomini e Donne la nota tronista sta provando a trovare di nuovo l’amore, grazie all’amatissima trasmissione però ha stretto anche legami speciali di amicizia, come quello che da anni ha con Gemma Galgani. Il loro rapporto è nato nel noto dating show, in tutti questi anni sono diventate molto amiche e si sono sostenute e supportate in molte fasi della loro vita, dai momenti belli a quelli più difficili.

Le due sono state ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo nella puntata andata in onda su Canale 5 domenica 10 marzo, in collegamento dallo studio di Uomini e Donne hanno parlato della loro bellissima amicizia e del loro lungo percorso nel programma. Tra le varie cose Ida Platano ci ha tenuto a ribadire che la dama del Trono Over è sempre stata al suo fianco in questi anni e l’ha aiutata moltissimo nei momenti più duri in cui ha sofferto molto, come la fine della sua lunga e tormentata storia d’amore con Riccardo Guarnieri.

A Verissimo Ida Platano torna a parlare di Riccardo, in studio non ha trattenuto la commozione

Quando la conduttrice le ha chiesto di parlare della sua relazione con l’ex cavaliere la tronista ha detto che quelli sono stati anni tormentati e non riusciva ad uscirne. In quella delicata fase della sua vita Gemma Galgani è sempre stata al suo fianco senza mai giudicarla, ha poi ribadito che c’è sempre stata soprattutto nei momenti più brutti.

Silvia Toffanin le ha poi chiesto cosa farebbe se Riccardo Guarnieri dovesse tornare, lei ha così risposto: “Io non lo so. Non sarebbe scioccante, perché è una cosa passata. Ma ci sono comunque dei momenti che sono stati talmente forti con lui che comunque mi fanno effetto.” Mentre parlava dell’ex fidanzato la sua voce tremava e ha fatto fatica a trattenere la commozione. La Galgani sul presunto ritorno di Riccardo a Uomini e Donne ha chiaramente detto che preferirebbe non rivederlo in studio per la serenità dell’amica, perché a causa del loro tormentato rapporto ha sofferto troppo.