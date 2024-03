I segreti dietro la produzione della colomba di Pasqua Deluxe alla Lidl: scopri chi si nasconde dietro

Se vi dovesse capitare di avere a casa una Colomba di Pasqua Deluxe Lidl, sappiate che c’è qualcosa che è bene sapere dietro alla produzione di questo dolce.

Chi produce la colomba di Pasqua Deluxe di Lidl? Questo è uno dei prodotti di punta in vendita nel discount e sicuramente tra i più gettonati di questo periodo. Già con alcune settimane di anticipo rispetto a quella che è la principale festività della primavera, vengono piazzate molte unità di questo dolce tipico del periodo.

Quante volte però acquistiamo qualcosa da mangiare senza controllare quale sia la provenienza di questa merce alimentare? Fin troppe. In realtà dovremmo sempre dare uno sguardo alla data di scadenza o al termine minimo di conservazione.

E non dovremmo tralasciare anche l’importanza del vedere il contenuto degli ingredienti utilizzati, cosa che può essere sempre di grande aiuto nell’aiutarci a preservare sia la nostra salute che quella dei nostri cari. I prodotti confezionati in commercio infatti quasi mai sono salutari.

La cosa vale se li si consuma in quantità eccessive, con una frequenza alquanto continua. Questo a causa del loro avvalersi di sostanze come additivi, conservanti, zuccheri o sale, e grassi aggiunti. Tutta roba che serve per conferire a questi alimenti un aspetto ed un sapore più appetibili. Ma che non aggiungono nulla dal punto di vista nutrizionale, e che comportano anzi effetti collaterali notevoli.

Difatti il consumo reiterato di questi cibi influisce negativamente sullo sviluppo di condizioni come l’obesità, il diabete, problemi ai reni e la pressione alta, tanto per citarne qualcuno. E nel caso della colomba di Pasqua, e di quella venduta da Lidl in particolare, le cose stanno così?

No, nel senso che se ci limiteremo ad assaggiare una fetta o due nel corso di una settimana non ci capiterà niente di male. Questo vale anche per tutti gli altri tipi di cibi poco o per nulla salutare. Fin quando che l’assunzione degli stessi sarà limitata, uno strappo alla regola andrà anche bene.

Perché virare la nostra scelta sulla colomba di Pasqua di Lidl? Perché conviene da un punto di vista economico. La Colomba classica Deluxe di Lidl ha un prezzo medio di 5,99 euro ed è stata giudicata in maniera positiva dagli esperti del Gambero Rosso.

La produzione della stessa è affidata alla azienda “Il Vecchio Forno”, che realizza anche svariati prodotti da forno per la colazione o per dei divertissement. Il suo stabilimento di produzione è ubicato in provincia di Vicenza, nella località berica di Brogliano.

C’è però da dire una cosa, e cioè che il produttore della Colomba DeLuxe venduta da Lidl cambia a seconda della varietà. Quella ripiena di crema al pistacchio e con copertura al cioccolato fondente, venduta allo stesso prezzo, è realizzata dalla nota azienda Maina a Tagliata, Fossano, in provincia di Cuneo.

Ci sono quindi dei nomi importanti dietro alla manifattura di prodotti alimentari da discount, e di Lidl in particolare. Segno che la qualità di questi punti vendita non ha assolutamente niente di meno rispetto a quella dei classici supermercati. Ed anzi, presenta quasi sempre dei prezzi più convenienti per tutta una serie di motivi.

Vale la pena anche dare una occhiata a chi produce le colombe di Eurospin, che è un altro discount molto gettonato. E di sapere da dove arriva il grano impiegato per la produzione della pasta di alcuni discount disseminati da nord a sud in tutta Italia.