Semplici regole per mantenere i tuoi reni sani e forti

Ecco alcune sane abitudini che ti aiuteranno a tenere i tuoi reni sani e forti, in questo modo godrai di una salute di ferro.

I reni sono due organi che per quanto riguarda gli umani sono posizionati nella cavità addominale. Ogni rene ha una lunghezza variabile che va dai 10.5 cm ai 12 cm e pesa all’incirca 160 grammi, la forma è alquanto particolare in quanto ricorda un fagiolo allungato ed è di colore rosso scuro.

Questi due piccoli organi svolgono una funzione davvero importante per il nostro organismo in quanto filtrano il sangue ed eliminano tutte le parti di scarto attraverso l’urina. Vivere senza reni è possibile ma diverse volte alla settimana bisogna sottoporsi ad una dialisi, che pulisce il sangue e rimuove l’urina dal corpo.

Ecco come tenere i tuoi reni sempre sani e forti

Avere dei reni in salute ci aiuterà a vivere meglio, sul sito web Gruppo MultiMedica, il Dr. Bertoli, Direttore Nefrologia e Dialisi, Gruppo MultiMedica, fornisce alcune dritte su come poter fare per mantenere questi organi in salute nel tempo.

Svolgere un’attività fisica regolare è alquanto importante per la salute dei nostri reni, in quanto aiuta anche a regolare la pressione sanguigna, l’umore, regolare lo stress, tenere sotto controllo il peso. Un altro fattore da non sottovalutare è il diabete, molte persone che hanno problemi ai reni ne soffrono, quindi è doveroso controllare la glicemia.

Bisogna controllare anche la pressione arteriosa, uno standard normale è 130/80 mmHg, se aumenta è doveroso rivolgersi ad un medico per tenerla sotto controllo in quanto può essere la causa di dannose malattie cardiovascolari.

Mangiar sano è doveroso e ridurre il sale un obbligo, un’alimentazione completa, formata da 5 pasti (colazione – spuntino – pranzo – merenda – cena) con un buon apporto di fibre, carboidrati, proteine, vi aiuterà a vivere meglio. Non dimenticate che è fondamentale anche la frutta e la verdura, consumate quella di stagione.

Il fumo dovrebbe essere off limits, in quanto danneggia anche i polmoni e vi affatica. Bevete regolarmente almeno 1,5 l di acqua al giorno così da aiutare i reni ad espellere le scorie del vostro corpo senza fatica.