La scorsa notte a Voorschoten, nell’Olanda meridionale, una persona è morta ed altre 30 persone sono rimaste ferite in un tragico incidente ferroviario.

Di Marco Spartà

04 aprile 2023

Incidente ferroviario nella notte: grave il bilancio

Un morto e almeno 30 feriti, alcuni dei quali in maniera grave. È questo il bilancio dell’incidente ferroviario avvenuto la scorsa notte nei pressi di Voorschoten, villaggio tra L’Aia e Amsterdam, in Olanda.

Un treno passeggeri, su cui viaggiavano circa una cinquantina di persone, avrebbe impattato contro alcune attrezzature da costruzione, tra cui una gru, lungo i binari ed è poi deragliato. Sul posto sono intervenute diverse squadre di emergenza.

Olanda, treno si scontra con una gru e deraglia: un morto e almeno trenta feriti

Incidente ferroviario intorno alle 3:30 della scorsa notte, tra lunedì 3 e martedì 4 aprile, a Voorschoten, cittadina tra L’Aia e Amsterdam, nell’Olanda meridionale. Nell’incidente una persona, di cui non si conoscono le generalità, ha perso la vita ed almeno altre 30 sono rimaste ferite, alcune delle quali in maniera grave.

Secondo quanto ricostruito, come riportano alcuni media locali tra cui il quotidiano De Telegraaf, un treno passeggeri, partito da Leiden e diretto a L’Aia, avrebbe impattato contro una gru ed altri materiali da costruzione lungo i binari, dove erano in corso alcuni lavori. Subito dopo, il convoglio è deragliato finendo in un terreno adiacente alle rotaie ed alcune carrozze avrebbero preso fuoco.

Immediato l’intervento dei pompieri e delle squadre di emergenza. I soccorritori hanno trasportato negli ospedali della zona diciannove persone, alcune delle quali verserebbero in gravi condizioni. Una dozzina, invece, sarebbero state curate sul posto per le ferite riportate nell’incidente.

Sul luogo dell’incidente sono arrivate le autorità locali e gli investigatori del Dutch Safety Board, il Consiglio olandese per la sicurezza, che stanno ora indagando per determinare le cause della tragedia e risalire ad eventuali responsabilità.

Il sindaco della cittadina di Voorschoten, Nadine Stemerdink, riferisce il quotidiano olandese De Telegraaf, ha espresso il proprio cordoglio alla famiglia della vittima e la propria solidarietà alle persone rimaste ferite in quello che ha definito come “un incidente incredibilmente tragico”.