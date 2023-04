Ieri pomeriggio sulle Alpi Apuane, una donna è morta ed un ragazzo è rimasto ferito: entrambi sono precipitati in un canalone sul Monte Cavallo.

03 aprile 2023

Tragedia sulle montagne: un morto e un ferito grave

Una donna di 56 anni ha perso la vita ed un 30enne è rimasto ferito nel pomeriggio di ieri sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca. I due erano impegnati in un’escursione quando sarebbero precipitati in un dirupo.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni familiari che, non avendo notizie dei due, hanno lanciato l’allarme. Immediatamente il personale del Soccorso Alpino ha avviato le ricerche rinvenendo il corpo senza vita della 56enne. Il giovane, invece, è stato trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Lucca, precipitano in un canalone sulle Alpi Apuane: morta una donna, grave 30enne

Nel pomeriggio di ieri, domenica 2 aprile, un’escursionista ha perso la vita ed un altro è rimasto ferito dopo essere precipitati in un canalone delle Alpi Apuane. La vittima è Giovanna Di Nardo, 56enne insegnante di musica residente a Viareggio.

Secondo le prime ricostruzioni, la 56enne si trovava, in compagnia di un ragazzo di 30 anni, sul Monte Cavallo, tra Massa Carrara e Lucca. Durante l’escursione, per cause ancora da determinare, riferisce la redazione di Leggo, i due, che avevano con sé due cani, sono finiti nel canalone precipitando per diversi metri. L’allarme è scattato in serata, quando i familiari hanno chiamato i soccorritori spiegando di non avere più notizie ormai da alcune ore. Fondamentali le informazioni fornite dal marito della 56enne che, attraverso l’applicazione dello smartphone, ha individuato l’ultima posizione registrata dal cellulare della moglie.

I soccorritori del Sast (Soccorso Alpino e Speleologico Toscano) hanno dato il via alle ricerche, individuando i due escursionisti nella notte. Per la donna, rinvenuta in fondo al canalone, non c’è stato nulla da fare: troppo gravi i traumi riportati nella caduta da un’altezza di circa 150 metri. Il 30enne è stato trovato in gravi condizioni e trasportato d’urgenza a bordo di un’eliambulanza in ospedale a Castelnuovo Garfagnana. I medici, viste le condizioni del paziente, hanno disposto il trasferimento a Pisa, dove ora si trova ricoverato, scrive Leggo, in prognosi riservata. Le squadre del Sast hanno rinvenuto morto anche uno dei due cani che avevano con sé i due escursionisti.

Per fare maggiore chiarezza, l’autorità giudiziaria ha disposto sulla salma della vittima l’esame autoptico che verrà eseguito nelle prossime ore.