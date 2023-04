Due escursionisti sono morti ed un altro è rimasto ferito gravemente dopo essere stati travolti da una valanga staccatasi sulla Cima Tiergartenspitz, in provincia di Bolzano.

Di Marco Spartà

02 aprile 2023

Tragedia in montagna: morti due scialpinista

Tragedia ad alta quota. Questa mattina una valanga ha travolto un gruppo di escursionisti che si trovavano nei pressi di passo Resia, sulla Cima Tiergartenspitz, in provincia di Bolzano. Purtroppo, due di loro hanno perso la vita, mentre un altro è rimasto gravemente ferito.

Dopo l’incidente, sul posto sono arrivati gli uomini del Soccorso Alpino che hanno avviato le operazioni, rese complicate dalla zona impervia. Nulla da fare per le due vittime, mentre il ferito è stato elitrasportato in codice rosso in ospedale.

Bolzano, gruppo di escursionisti travolto da una valanga di neve: due morti e un ferito grave

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Nella mattinata di oggi, domenica 2 aprile, due persone hanno perso la vita nel corso di un’escursione sulla Cima Tiergartenspitz, nelle vicinanze del passo Resia, in provincia di Bolzano. Le vittime sono una donna di 46 anni ed un 67enne.

I due scialpinisti si trovavano insieme ad altri cinque escursionisti, tutti residenti in zona, a circa 2.700 metri di quota. Secondo le prime informazioni sulla tragedia, apprese dalla redazione de Il Corriere della Sera, il gruppo sarebbe stato improvvisamente travolto da una slavina in un punto molto impervio.

Scattato l’allarme, si è attivata la macchina dei soccorsi con l’arrivo sul posto del personale del Soccorso Alpino a bordo di un elicottero. Considerato il punto in cui si trovavano gli scialpinisti, le operazioni non sono state semplici. Nulla da fare per il 67enne e la donna, trovati sotto la neve ormai senza vita. Un terzo escursionista, un 27enne di Sluderno, è stato, invece, trasportato d’urgenza in eliambulanza presso l’ospedale di Bolzano, dove ora, scrive Il Corriere della Sera, versa in gravi condizioni.

Recuperati gli altri cinque componenti del gruppo, trovati sotto circa un metro di coltre bianca: nessuno di loro sembra abbiano riportato traumi.

È il secondo drammatico incidente in montagna in poche ore: ieri pomeriggio nella zona dello Chateau des Dames, in Valle d’Aosta, due scialpinisti torinesi sono morti dopo essere stati travolti da un’improvvisa valanga staccatasi.