All’alba di oggi, un ragazzo di 34 anni ha perso la vita in un incidente verificatosi sulla strada statale 113 a Partinico, in provincia di Palermo. Ferite due persone.

Di Marco Spartà

02 aprile 2023

Incidente stradale all’alba: drammatico il bilancio

È di un morto e due feriti il bilancio dello scontro frontale tra due vetture, avvenuto all’alba di questa mattina lungo la strada statale 113 nel territorio di Partinico, comune della provincia di Palermo.

Ad avere la peggio il conducente di una delle due auto, un ragazzo di 34 anni. Ferite e trasportate in ospedale le due persone che viaggiavano sull’altro veicolo coinvolto. Sul posto si sono precipitati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Partinico, scontro frontale tra due vetture: morto un 34enne, ferite due persone

Dramma sulla statale 113 a Partinico, in provincia di Palermo, dove alle prime luci dell’alba di oggi, domenica 2 aprile, un ragazzo è morto in un incidente. La vittima è Lorenzo Asta, 34enne residente ad Alcamo.

Il giovane stava rientrando a casa, dopo aver trascorso la serata con la fidanzata, alla guida di una Ford Fiesta. Per cause ancora da chiarire, riferiscono alcune testate locali tra cui Blog Sicilia, l’utilitaria si è scontrata frontalmente con una Volkswagen Golf, su cui viaggiavano due persone, che stava percorrendo la statale nell’opposto senso di marcia. Un impatto devastante che ha ridotto ad un ammasso di lamiere i due veicoli.

In pochi minuti sono arrivate sul posto le squadre dei vigili del fuoco e l’equipe medica del 118. I pompieri hanno estratto dalle lamiere i tre occupanti affidandoli ai sanitari: per Lorenzo non c’è stato nulla da fare, il giovane è deceduto sul colpo. Le due persone che viaggiavano sulla Golf sono state trasportate in ospedale, dove ora si trovano ricoverate. Non sarebbero, scrive Blog Sicilia, in pericolo di vita.

A condurre i rilievi di legge gli agenti della Polizia Municipale, giunti sul posto insieme alle squadre di soccorso. Non si conoscono ancora le cause che hanno provocato il tragico frontale e quale delle due vetture coinvolte abbia invaso la corsia opposta