A Mandriole, in provincia di Ravenna, un uomo è morto in seguito ad un incendio scoppiato all’interno del suo appartamento. Inutili i soccorsi.

Di Marco Spartà

31 marzo 2023

Fiamme avvolgono un’abitazione: uomo trovato morto

Un uomo di 57 anni è morto nella notte tra mercoledì e giovedì a Mandriole, in provincia di Ravenna. Ad ucciderlo sarebbero state le esalazioni di monossido di carbonio provocate da un incendio scoppiato all’interno della sua abitazione.

A prestare i primi soccorsi sono stati alcuni vicini che sono entrati in casa ed hanno portato fuori il 57enne. Nel frattempo, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e lo staff medico del 118: per la vittima era ormai troppo tardi.

Mandriole, incendio all’interno di un appartamento: 57enne muore per asfissia

È Daniele Ballardini, di 57 anni, l’uomo che ha perso la vita nell’incendio sviluppatosi all’interno del suo appartamento di Mandriole, comune della provincia di Ravenna, dove viveva da solo.

Il dramma intorno in via Patrignani alle 2:30 della notte tra mercoledì 29 e giovedì 30 marzo.: un vicino, sceso in strada per gettare l’immondizia, scrive Il Corriere della Sera, ha notato del fumo provenire dall’abitazione e, con l’aiuto di altre due persone, è entrato riuscendo a portare fuori il 57ennne che pare stesse dormendo al momento della tragedia.

Sul posto, dopo la segnalazione degli stessi vicini, sono arrivate le squadre dei vigili del fuoco ed i mezzi di soccorso del 118. I sanitari hanno provato a rianimare Ballardini, ma tutto è stato inutile: alla fine è stata constatata la morte, sopraggiunta per asfissia. Fatali le esalazioni del fumo provocato dal rogo, poi spento dai pompieri.

Rimangono da chiarire le cause che hanno dato origine alle fiamme. Dai primi accertamenti, svolti dai carabinieri e dai tecnici dei vigili del fuoco, riporta Il Corriere della Sera, sembra che l’incendio sia partito da un locale caldaia.

Sulla tragedia è stato aperto un fascicolo d’indagine per incendio colposo contro ignoti e l’immobile, su disposizione della Procura, è stato posto sotto sequestro.