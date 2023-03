Nuova specie di ragno preoccupa l’uomo, se lo vedi in casa agisci in fretta

E’ stata scoperta una nuova specie di ragno ed è pericolosissima, la comunità scientifica internazionale ha lanciato l’s.o.s. Se ce l’hai in casa devi agire in fretta.

In primavera è usuale trovare piccoli ragnetti in casa, le persone che soffrono di aracnofobia li temono particolarmente mentre per molte persone sono innocui e senza pericolo. Purtroppo però dobbiamo abbandonare l’idea diffusa che i ragni portano soldi in casa, soprattutto se vi trovate faccia a faccia con questa nuova specie.

Il ragno è un piccolo insetto che possiamo trovare ovunque, costruisce la sua ragnatela come casa e come arma per cacciare, spesso e volentieri è un piccolo esserino indifeso ma talvolta può essere letale. I morsi dei ragni, quelli velenosi, portano una serie di conseguenze fino alla morte della persona o dell’animale incappato nella sua trappola.

Il ragno di cui parliamo oggi non è piccolo, anzi, è davvero notevole ed è velenosissimo, la comunità scientifica internazionale ha lanciato l’allarme e focalizzato l’attenzione sul ragno botola.

Il ragno botola, un nemico potenzialmente mortale per l’uomo

La recentissima scoperta del ragno botola ha allarmato la comunità scientifica mondiale vista la sua pericolosità, questo ragno all’apparenza innocuo ha la capacità di creare una botola, appunto, con una diversa quantità di foglie per intrappolare gli insetti e mangiarli.

Solitamente questo ragno ha delle dimensioni normali ma in Australia ce ne sono di grandissimi, in quanto la corporatura di questo ragno varia dal centimetro e mezzo ai cinque centimetri, questa è una grandezza limite, le donne di questa specie riescono a vivere anche 20 anni.

Il super ragno in questione arriva a 5 cm e spesso si nasconde anche in casa, nei luoghi impensabili, ad esempio nel cestone dei panni sporchi, sotto le coperte o dentro le scarpe. Il suo morso, che altro non è che un meccanismo di difesa, è davvero doloroso, non sembra essere mortale però è meglio stargli alla larga e se lo si nota girovagare tra le mura domestiche sarebbe meglio contattare le autorità preposte per la cattura.