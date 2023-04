Bus smarrito con tutti i passeggeri, attimi di tensione

Un bus si è smarrito con tutti i passeggeri a bordo, sono stati attimi di tensione. Tra l’incredulità generale ecco cos’è accaduto in Italia.

La vicenda che vi raccontiamo oggi ha dell’incredibile, un’autista, nel giorno del suo primo giorno di lavoro, smarrisce il bus con tutti i passeggeri, che detta così può sembrare una barzelletta ma la “spiacevole” vicenda è accaduta in Italia.

Forse a causa dell’emozione o della tensione, l’autista in questione era totalmente ignaro della tratta che doveva percorrere ed è finito da tutt’altra parte rispetto alle varie fermate. Ecco com’è andata.

Ma cos’è successo? L’esilarante vicenda

L’uomo in questione si è presentato puntuale al suo primo giorno di lavoro, è salito sul bus che avrebbe guidato ed ha intrapreso così il suo percorso, o meglio, quello che pensava fosse il suo percorso.

Gira che rigira, strada dopo strada, il conducente si è perso con tutti i passeggeri a bordo, in pratica non ha rispettato la tratta che gli era stata assegnata ed è finito da tutt’altra parte.

Quando alcuni passeggeri si sono resi conto della disattenzione hanno iniziato a filmare con il cellulare l’esilarante vicenda che per fortuna si è conclusa nel migliore dei modi. Il video è stato postato in rete ed ha fatto il giro del web, il passeggero ha voluto commentare con una battuta, “L’autista al suo primo giorno di lavoro”, e gli utenti di Facebook si sono scatenati.

Naturalmente tutti i commenti sono stati benevoli dal momento che capita a tutti di sbagliare strada, è stata apprezzata la pacatezza e l’empatia del conducente quando lo stesso si è accorto dell’errore al quale ha rimediato prontamente.

Per fortuna l’azienda non ha licenziato l’autista, il personale delle risorse umane ed i responsabili hanno compreso che l’emozione ha giocato un brutto scherzo, di certo sarà un errore che non commetterà mai più ma nel frattempo con i suoi passeggeri si è fatto una grossa e bella risata. Tutto è bene quel che finisce bene, tu cos’avresti fatto al suo posto? Di certo avresti rimediato alla svelta.