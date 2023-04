Chiara Ferragni e gli introiti da capogiro: la cifra (astronomica) esce allo scoperto

Quanto guadagna Chiara Ferragni? Finalmente abbiamo la cifra astronomica, finora non era mai stata rivelata.

Chiara Ferragni è una nota imprenditrice digitale, la sua popolarità inizia nell’era di Instagram, social grazie al quale riesce ad ottenere una discreta popolarità. La Ferragni, da sempre appassionata di moda e di bellezza, grazie al suo blog The Blond Salad, tutt’ora attivo, inizia a muovere i primi passi verso il successo. Nei primi anni 2000 era una ragazzina con tanti sogni nel cassetto che poco a poco è riuscita a realizzare uno alla volta.

Diverse volte l’influencer ha confessato che non è stato affatto semplice, il mondo della moda sa essere spietato e lei ha dovuto faticare parecchio per arrivare nella sua confort zone, ovvero quel podio che oggi l’ha resa famosa a livello internazionale.

La Ferragni non è solo la regina del web ma anche delle azioni, oggi finalmente sappiamo a quanto ammontano i suoi guadagni vertiginosi.

I guadagni spropositati di Chiara Ferragni, le cifre

La Ferragni possiede 4 società, La Tbs Crew con il 100% delle quote in suo possesso e si occupa del suo blog a livello editoriale, Fenice che produce il suo marchio quindi abiti, accessori etc., Sisterhood per quanto concerne la gestione di altri marchi e l’e-commerce ed infine Chiara Ferragni Brand che si occupa del simbolo conosciuto in tutto il mondo, ovvero il famoso occhio Ferragni.

Grazie a questi proventi la Ferragni riesce a condurre una vita decisamente agiata, ora è in Africa per un safari e si diverte con degli amici mentre Fedez è a casa con Leone e Vittoria.

Facendo qualche calcolo la Ferragni guadagna davvero tanto, in soldoni quantifichiamo la cifra in una cifra astronomica. Il patrimonio della Ferragni è pari a 40milioni di euro, ogni post su Instagram ha un costo di 80mila euro, sono da considerare anche le collaborazioni con altri marchi. In parole povere la Ferragni ha talmente tanti soldi che ogni anno non riesce a non gioire per il conto in banca.