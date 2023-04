Intrappolati in auto in fondo al lago, lei sopravvive lui muore: aveva 30 anni

Due giovani sono stati protagonisti di una tragedia, l’auto finisce in fondo al lago, lei si salva ma lui muore. Ecco dov’è successo.

Alle prime ore dell’alba, sabato 1 aprile, un incidente mortale ha scosso un’intera comunità. La vicenda si è consumata a Porcia ( Friuli Venezia Giulia), a perdere la vita un giovane di 30 anni rimasto incastrato nell’abitacolo dell’auto finita in fondo al lago. Lo schianto fatale è avvenuto in Via Cartiera in località Rorai Piccolo prima delle 5 di questa mattina. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso, il ragazzo alla guida del veicolo, ha perso il controllo ed è finito nel lago di Burida.

Un’intera cittadina scossa dall’accaduto, muore trentenne

All’interno dell’autovettura finita in fondo al lago, il trentenne era in compagnia di una ragazza, rimasta illesa, che è riuscita ad uscire da sola dalle acqua. Un poliziotto, intervenuto sull’incidente, si è tuffano per cercare di aiutare il ragazzo rimasto incastrato.

Gli infermieri giunti sul posti hanno prestato soccorso alla donna e all’uomo trasportato in elisoccorso all’ospedale di Pordenone dopo essere stato liberato dall’auto. Con loro anche il poliziotto che si è gettato nelle acque gelide.

I sanitari hanno cercato di rianimare il 30enne le cui condizioni sono apparse subito molto critiche è morto durante il trasporto in ospedale, la ragazza è stata ricoverata per ipotermia. E’ ancora poco chiara la dinamica dell’incidente, gli inquirenti stanno vagliando tutte le possibili ipotesi, dal ghiaccio all’alta velocità, alla guida in stato di ebrezza al malore. L’auto è finita in acqua ad una distanza di circa 4metri dalla riva, per cui è sottointeso che la velocità fosse sostenuta e che il volo sia stato rocambolesco.

Un’intera comunità è sotto shock, non si conoscono le generalità del ragazzo morto, per tutta la mattinata gli operatori hanno lavorato per estrarre l’auto dalle acque, arrenatasi tra i vari detriti che ne hanno reso difficile il ripescaggio. Sicuramente sull’autovettura, estratte in condizioni pietose, verranno effettuati dei controllo per cercare ogni indizio che possa portare alla verità e far luce sulla tragedia.