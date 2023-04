Un bambino di cinque anni di Vallerano (Viterbo) è morto ieri pomeriggio all’ospedale Gemelli di Roma, dove era giunto dopo essersi sentito male in casa.

02 aprile 2023

Malore improvviso: muore un bambino di cinque anni

Una vera e propria tragedia quella consumatasi ieri pomeriggio a Vallerano, in provincia di Viterbo: un bambino di appena cinque anni è morto improvvisamente dopo essersi sentito male nella casa dove viveva con i genitori.

Il piccolo, dopo l’allarme lanciato dai genitori, era stato trasportato d’urgenza in ospedale, dove, purtroppo, i medici non hanno potuto far nulla per salvagli la vita. Ancora da chiarire le cause della morte, per questa ragione è stata disposta l’autopsia sulla salma.

Vallerano, bambino di cinque anni muore dopo un malore in casa: comunità sotto choc

Si sarebbe sentito male in casa ed è morto in ospedale, nonostante i tentativi dei medici di tenerlo in vita. Questo il tragico destino di Ismaele, un bambino di cinque anni che viveva con la famiglia a Vallerano, piccolo centro di circa 2mila abitanti della provincia di Viterbo.

Il dramma nel primo pomeriggio di ieri, sabato 1 aprile, quando il bimbo avrebbe accusato un malore nella sua abitazione. Lanciato l’allarme, riportano i quotidiani locali e la redazione di Fanpage, sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118. Vista la gravità della situazione è stata inviata anche l’eliambulanza.

I soccorritori, dopo i primi tentativi di rianimazione, hanno trasportato Ismaele d’urgenza verso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma. Qui, i sanitari hanno provato in tutti i modi a salvarlo, ma alla fine non c’è stato nulla da fare: poco dopo il ricovero, il piccolo è deceduto.

Ora si sta cercando di capire cosa abbia provocato la morte di Ismaele. Per far chiarezza sull’accaduto, riportano i colleghi di Fanpage, l’autorità giudiziaria ha già stabilito l’esame autoptico sulla salma che verrà effettuata nelle prossime ore. Tra le ipotesi quella di una grave reazione allergica.

Quanto accaduto ha letteralmente sconvolto l’intera comunità di Vallerano che si è stretta alla famiglia colpita dall’improvvisa tragedia. Tra i vari messaggi di cordoglio anche quello del primo cittadino, Adelio Gregori, che ha pubblicato un post sul propri profilo Facebook.