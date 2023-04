Flavia Vento, casta da 10 anni: “Gli uomini mi hanno delusa” e chiede le scuse da Totti, il motivo

Flavia Vento è casta da 10 anni, la colpa è degli uomini che l’hanno delusa al contempo chiede le scuse da parte di Francesco Totti, come mai?

La showgirl Flavia Vento ha confessato di essere casta da ben 10 anni, il motivo che l’ha spinta a compiere questo gesto è stata una profonda delusione ricevuta dai maschietti che a quanto pare l’hanno spesso sedotta ed abbandonata. Tali dichiarazioni sono state rilasciate in una recentissima intervista al settimanale Gente dove si è parlato del più e del meno ma anche di un vecchio gossip, una (presunta) relazione con l’ex capitano della Roma, Francesco Totti, la showgirl oggi chiede delle scuse, le avrà?

Inoltre Flavia ha voluto sottolineare come sia stata delusa non solo dai maschi ma anche dalle colleghe come Belen Rodriguez, Valeria Marini che sue compagne di avventura sull’Isola dei Famosi di qualche anno fa non sono state corrette nei suoi confronti.

La castità ed il flirt con Totti…scopriamo di più

Da sempre sulle riviste patinate di gossip girava la voce di un flirt avvenuto tra Francesco Totti e Flavia Vento, la notizia è ritornata alla ribalta anche quando, il Pupone si è separato da Ilary Blasi per accompagnarsi a Noemi Bocchi. Quando il nome dell’imprenditrice era ancora top secret, in molti hanno pensato che la nuova lei fosse Flavia, ma così non è stato.

Vent’anni fa, la showgirl rilasciò una dichiarazione sconvolgente, dopo una notte di passione era stata scaricata da Totti come un pacchetto postale, la cosa l’ha delusa parecchio ed oggi pretende delle scuse. Il Pupone non proferì parola dal momento che di lì a poco si sarebbe sposato con Ilary Blasi e la stessa era incinta del primogenito Cristian. Successivamente la Vento ritrattò la dichiarazione dicendo di essere stata consigliata male dai suoi agenti per avere visibilità ma oggi vuole delle scuse da parte dell’ex capitano. Quindi gatta ci cova?

La 45enne durante l’intervista spiega anche perché ha deciso di essere casta da 10 anni, gli uomini l’hanno delusa, se guarda indietro non vede altro che fallimenti (amorosi). Il suo uomo ideale sarebbe Tom Cruise, si sente legata a lui in un modo speciale anche se in realtà non si sono mai incontrati.