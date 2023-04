Un uomo di 59 anni è morto ieri pomeriggio a Torrevecchia Pia (Pavia) in un incidente in scooter lungo la strada provinciale 9. Vani i soccorsi del 118.

Di Marco Spartà

03 aprile 2023

Incidente in scooter: uomo perde la vita

Ancora sangue sulle nostre strade. Nel pomeriggio di ieri, un uomo di 59 anni ha perso la vita lungo la provinciale 9 all’altezza di Torrevecchia Pia (Pavia). L’uomo viaggiava a bordo del suo scooter, quando ha perso il controllo del mezzo ed è finito sull’asfalto.

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi, per il centauro non c’è stato nulla da fare: l’equipaggio del 118 ha potuto solo dichiararne la morte, fatali le ferite riportate nella caduta. Alle forze dell’ordine il compito di ricostruire la dinamica del sinistro.

Roberto Mineo, 59enne residente a Milano, è la vittima del tragico incidente avvenuto ieri pomeriggio, domenica 2 aprile, lungo la strada provinciale 9 a Torrevecchia Pia, centro della provincia di Pavia.

Non è ancora chiara la dinamica dei fatti, ma stando alle prime ricostruzioni, come appreso dalla redazione de Il Giorno, Mineo era alla guida di uno scooter e stava percorrendo la sp9 quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo a due ruote che, dopo aver sbandato, è finito rovinosamente sull’asfalto.

In pochi minuti, sono arrivati gli operatori sanitari del 118 che hanno provato a rianimare il 59enne. Purtroppo, dopo svariati tentativi, si sono dovuti arrendere dichiarandone la morte, sopraggiunta per le gravissime lesioni riportate nell’incidente. Considerata la gravità della situazione, era stata fatta atterrare anche l’eliambulanza, poi ripartita vuota.

Oltre al personale medico, sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Pavia che hanno condotto i rilievi di legge per determinare la dinamica di quanto accaduto. Da quanto appurato, scrive Il Giorno, si tratterebbe di un incidente autonomo che non avrebbe visto coinvolto, dunque, nessun altro veicolo in transito lungo la provinciale. Rimane da capire cosa abbia fatto perdere il controllo dello scooter all’uomo: tra le ipotesi anche quelle di un malore improvviso o di una distrazione alla guida.