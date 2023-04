Una donna di 55 anni è morta in ospedale a Brescia a causa delle esalazioni di fumo provocato da un incendio scoppiato nella sua casa di Capriolo.

Di Marco Spartà

03 aprile 2023

È morta nelle scorse ore in ospedale la donna di 55 anni che era rimasta gravemente intossicata in seguito ad un incendio scoppiato venerdì sera all’interno della sua abitazione di Capriolo, centro della provincia di Brescia.

Ad accorgersi del rogo erano stati i vicini di casa che hanno chiamato il numero unico per le emergenze. Quando i soccorsi sono arrivati sul posto, hanno rinvenuto la donna in gravissime condizioni: trasportata d’urgenza in ospedale, per lei non c’è stato nulla da fare. Ancora in corso le indagini per stabilire le cause dell’incendio.

Capriolo, fiamme nell’appartamento: donna di 55 anni muore in ospedale

Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, non c’è stato nulla da fare: è morta nella notte tra sabato 1 e domenica 2 aprile, Loredana Rossi, la 55enne di Capriolo (Brescia) rimasta gravemente ferita in un incendio.

La tragedia nella serata di venerdì, quando la donna si trovava sola in casa: per cause ancora da chiarire, scrive la redazione di Brescia Today, sono divampate le fiamme che sarebbero rimaste circoscritte alla camera da letto dell’appartamento, sito in via Mario Rigamonti. Il fumo proveniente dalla casa, ha messo in allarme i vicini che hanno subito chiamato i soccorsi.

I vigili del fuoco ed i sanitari del 118 sono immediatamente arrivati sul posto. I pompieri hanno domato il rogo e rinvenuto la 55enne esanime che, dopo le prime cure, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale di Brescia. Purtroppo, dopo poco più di 24 ore di ricovero, il tragico epilogo: i medici hanno dichiarato il decesso, sopraggiunto per le esalazioni di monossido di carbonio.

Ora i carabinieri, coordinati dalla Procura di Brescia che ha aperto un fascicolo, stanno indagando per chiarire quale siano le cause alla base del rogo. Tra le ipotesi più accreditate, scrive Brescia Today, quelle di un corto circuito o di un mozzicone di sigaretta rimasto acceso.

La notizia della morte ha sconvolto la comunità di Capriolo strettasi ai familiari di Loredana che lascia il marito e tre figli.