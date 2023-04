Mercedesz Henger: “Una volta è sufficiente”, il VIDEO piccante diventa virale: “Bagnata sei più bella”

Mercedesz Henger sconvolge i fan, un video piccante diventa virale. Bagnata è ancora più bella ed i fan apprezzano tutto.

Mercedesz Henger, figlia di Eva e Riccardo Schicchi, nasce il 18 agosto del 1981. Fin da bambina è sempre stata appassionata di spettacolo e riesce a farsi notare grazie alla partecipazione all’Isola dei Famosi 2016, fino a quel momento non era molto conosciuta.

Ha lavorato per anni come modella in Inghilterra dove si è cimentata anche in alcuni ruoli come attrice, ad ogni molto grazie al reality show è riuscita a farsi spazio in Italia diventando così popolarissima agli occhi del pubblico e dei fan.

Oggi è una donna affermata che ama postare su Instagram le sue giornate e le sue emozioni, l’ultimo video è un capolavoro, mette in risalto tutta la sua femminilità. Grazie al suo corpo mozzafiato, la bella Mercedesz ha fatto breccia nel cuore dei maschietti che la osannano come una vera dea.

Mercedesz Henger, un sogno che si avvera: quanta roba!

Mercedesz con un video postato in rete ha fatto venire il batticuore a milioni di fan che si sono sbizzarriti nel commentare ed apprezzate il suo corpo divino. In un bikini rosa davvero striminzito, la bella modella mostra al mondo le sue curve perfette in diverse angolazioni, si trova in montagna e si rilassa tra un bagno e un altro: “Bagnata sei ancora più bella” scrive un fan visibilmente folgorato da tanta bellezza.

“You only live once… but if you do it right, once is enough”, scrive Mercedesz, “Si vive solo una volta… ma se lo fai bene, una volta è sufficiente“, commenta soddisfatta mentre fa vedere un panorama mozzafiato impreziosito dal suo lato a e lato b.

Non è la prima volta che Mercedesz Henger, figlia della conosciutissima attrice a luci rosse, Eva, si mostra in pubblico in modo così succinto. E’ una ragazza che ama attirare l’attenzione e sfodera le sue armi quando nessuno se l’aspetta. Ancora una volta, con molta malizia, ha regalato ai fan un momento di puro piacere.