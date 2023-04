Un operaio è morto questa mattina a Messina cadendo da un’impalcatura mentre lavorava in un cantiere edile di un ospedale. Indaga la Polizia.

Di Marco Spartà

03 aprile 2023

Incidente sul lavoro in mattinata: operaio perde la vita

Ennesima vittima sul lavoro nel nostro Paese. Il drammatico episodio è avvenuto questa mattina in un cantiere installato presso l’ospedale Papardo di Messina, dove erano in corso dei lavori di manutenzione.

A perdere la vita un operaio, di cui al momento non si conoscono le generalità, che sarebbe precipitato da un ponteggio del cantiere. Un volo di diversi metri che non gli ha lasciato alcuno scampo: all’arrivo dei soccorsi non ci sarebbe stato nulla da fare.

Messina, cade da un’impalcatura del cantiere edile: operaio muore mentre lavora

È caduto da un ponteggio ed è finito al suolo. Così avrebbe perso la vita un operaio nella mattinata di oggi, lunedì 3 aprile, a Messina.

La vittima, che pare fosse dipendente di una ditta esterna, stava effettuando dei lavori presso il cantiere edile installato all’ospedale Papardo per la costruzione del bunker della Tomoterapia, una tipologia di radioterapia utilizzata per la cura dei tumori. Mentre si trovava su un’impalcatura, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, scrive la stampa locale e la redazione de Il Corriere della Sera, è precipitato nel vuoto impattando al suolo.

Immediato l’intervento del personale medico che nulla ha potuto fare per salvare l’operaio, deceduto per via dei traumi riportati nella caduta da un’altezza diversi metri.

Oltre ai soccorritori, sono accorsi sul luogo della tragedia anche gli agenti della Squadra Mobile della Polizia del capoluogo di provincia siciliano. Le forze dell’ordine hanno attivato subito le indagini ed eseguito gli accertamenti per stabilire le cause dell’infortunio mortale. Al vaglio degli investigatori, riferisce Il Corriere della Sera, anche l’eventuale rispetto delle norme di sicurezza all’interno del cantiere edile.

Un bilancio che si aggrava di continuo quello delle vittime sul lavoro: l’ultima tragedia nel pomeriggio di mercoledì a Maniago, in provincia di Pordenone, dove un operaio di 27 anni era morto precipitando dal tetto di un capannone.