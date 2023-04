Un ragazzo di 34 anni è morto nei giorni scorsi all’ospedale di Bergamo, dove era giunto dopo essere caduto dalle scale della casa della madre a Berbenno.

03 aprile 2023

Incidente domestico: giovane muore in ospedale dopo tre giorni di agonia

Dramma a Berbenno, in provincia di Bergamo, la cui comunità piange la scomparsa di un giovane di 34 anni rimasto vittima di un incidente domestico nei giorni scorsi. Il 34enne sarebbe scivolato dalle scale della casa della madre, forse dopo essere stato colto da un malore.

La madre, notandolo a terra, ha subito avvertito i soccorsi che lo hanno trasportato in ospedale, dove è rimasto per tre giorni in gravi condizioni, poi il decesso. A nulla è servito il tentativo dei medici di tenerlo in vita.

Berbenno, 34enne precipita dalle scale e muore: donati gli organi

Aveva solo 34 anni Andrea Salvi, il ragazzo deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo nei giorni scorsi dopo un terribile incidente domestico.

Il giovane, che lavorava come operaio metalmeccanico, era stato trasportato presso il nosocomio bergamasco nella serata di lunedì scorso, 27 marzo. Secondo le ricostruzioni apprese dai colleghi di Brescia Today, il 34enne si sarebbe sentito male mentre stava salendo le scale di casa della madre, a Berbenno. Un malore che lo avrebbe fatto precipitare dalla rampa. La madre, trovando il figlio riverso al suolo privo di sensi, ha chiamato il numero unico per le emergenze chiedendo aiuto.

La centrale operativa, ricevuta la segnalazione, ha inviato sul posto un’equipe medica del 118. I soccorsi hanno caricato Andrea sull’ambulanza per trasportarlo d’urgenza verso l’ospedale di Bergamo, dove è rimasto ricoverato senza mai riprendere conoscenza: il 34enne si è poi spento dopo tre giorni. I familiari, riporta Brescia Today, hanno già dato il consenso per l’espianto e la donazione degli organi.

L’ultimo saluto questa mattina, lunedì 3 aprile, nella chiesa parrocchiale di Berbenno, dove sono stati celebrati i funerali. In tanti hanno preso parte alle esequie: Andrea, che lascia la madre e la sorella, era molto conosciuto in paese.