Di Marco Spartà

04 aprile 2023

Schianto in moto: giovane centauro perde la vita

Un’altra giovane vita spezzata in un incidente stradale. Ieri pomeriggio a Levate, in provincia di Bergamo, un ragazzo di soli 21 anni ha perso la vita dopo essersi scontrato con un albero in sella alla propria motocicletta.

Alcuni passanti hanno dato subito l’allarme e sul luogo del sinistro sono arrivati i soccorsi del 118 che nulla hanno potuto fare per salvare la vita del giovanissimo centauro. I rilievi di legge per ricostruire la dinamica sono stati affidati alla Polizia Stradale.

Levate, moto sbanda e si schianta contro un albero: Alessandro muore a soli 21 anni

Un incidente stradale a pochi metri da casa è costato la vita ad un ragazzo. La tragedia ieri pomeriggio, lunedì 3 aprile, a Levate, comune della provincia di Bergamo. A perdere la vita Alessandro Cristian Locatelli, 21enne residente in paese.

Intorno alle 17:30, dopo aver terminato il turno di lavoro, in un’azienda di Pontirolo Nuovo, il giovane stava percorrendo Viale Italia in sella alla sua moto, una Ducati Monster. Giunto a pochi metri dalla sua abitazione, riporta Brescia Today, Alessandro ha perso il controllo della due ruote che ha terminato la propria corsa contro un albero a bordo della carreggiata. Un impatto violentissimo a cui avrebbero assistito alcuni passanti che hanno chiamato i soccorsi.

Ricevuta la segnalazione, in Viale Italia sono arrivati i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare la morte del 21enne: fatali i traumi riportati nello schianto.

Accorsi anche gli agenti della Polizia Stradale di Treviglio che hanno condotto i rilievi di legge per chiarire quanto accaduto. Dai primi riscontri, scrive Brescia Today, pare che Alessandro abbia perso il controllo della Ducati per evitare una vettura durante un tentativo di sorpasso, ipotesi ancora da confermare.

Già stabilita la data dei funerali che verranno celebrati nel primo pomeriggio di domani, mercoledì 5 aprile, a Curno, paese d’origine di Alessandro.