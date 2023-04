Ieri pomeriggio a Macerata, è stato trovato il cadavere dell’uomo di 72 anni, di cui i familiari avevano denunciato la scomparsa a dicembre. Da chiarire le cause della morte.

Di Marco Spartà

04 aprile 2023

Uomo scomparso da mesi: trovato morto in un canneto

A distanza di oltre tre mesi dalla sua scomparsa, si sono spente definitivamente le speranze di ritrovare in vita l’uomo di 72 anni di cui si erano perse le tracce a dicembre da Macerata. L’anziano è stato trovato senza vita nel pomeriggio di ieri.

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione giaceva in un canneto nei pressi di un cantiere di Macerata, dove è stato notato da alcuni operai che hanno contattato le forze dell’ordine. Per chiarire le cause della morte sono state già avviate le indagini.

Macerata, trovato il cadavere di Vincenzo Lattanzi: era scomparso da oltre tre mesi

Vincenzo Lattanzi, 72enne di cui non si avevano più notizie da oltre tre mesi, è stato trovato morto ieri pomeriggio, lunedì 3 aprile, nel quartiere Santa Croce di Macerata.

A chiamare le forze dell’ordine sono stati alcuni operai che, riporta la redazione de Il Resto del Carlino, hanno rinvenuto il corpo in avanzato stato di decomposizione mentre si occupavano della pulizia di uno spazio verde, nelle vicinanze di un cantiere edile. Immediato l’arrivo delle pattuglie dei carabinieri.

I militari dell’Arma hanno effettuato tutti i rilievi del caso e si stanno occupando delle indagini che dovranno stabilire con certezza le cause della morte e ricostruire le ultime ore di vita del 72enne. L’autorità giudiziaria ha già incaricato il medico legale per una prima ispezione cadaverica, ma nelle prossime ore non è escluso che possa essere disposta l’autopsia sulla salma, trasferita in obitorio. Dai primi riscontri, scrive Il Resto del Carlino, non sarebbero stati rinvenuti segni evidenti di violenza sul corpo.

La scomparsa era stata denunciata lo scorso 23 dicembre dai familiari che non avevano più notizie di Lattanzi dal pomeriggio precedente quando aveva chiamato un nipote. I parenti avevano diffuso numerosi appelli rivolgendosi anche alla trasmissione Rai “Chi l’ha Visto?” che aveva pubblicato una scheda sul proprio sito.