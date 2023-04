Un ragazzo di 31 anni è morto domenica a Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, dopo essere stato raggiunto da un proiettile partito da un suo fucile.

Di Marco Spartà

04 aprile 2023

Tragedia in casa: 31enne trovato morto dai genitori

Una drammatica vicenda quella che arriva da Forlimpopoli, in provincia di Forlì-Cesena, dove un ragazzo di 31 anni è morto mentre si trovava nella sua abitazione. Il giovane sarebbe stato raggiunto da un colpo di fucile alla testa mentre puliva l’arma.

I genitori, che si trovavano in casa, sentendo il frastuono, hanno subito chiamato il numero unico per le emergenze. I sanitari, arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che appurare il decesso del 31enne. Intervenuti anche i carabinieri per le indagini.

Stava pulendo il suo fucile, ma accidentalmente è partito un proiettile che lo ha centrato alla testa. È morto così nella serata di domenica, 2 aprile, Juri Carioli, operaio 31enne residente a Forlimpopoli, comune della provincia di Forlì-Cesena.

Il giovane, stando a quanto ricostruito, come appreso dai colleghi della redazione di Forlì Today, si trovava nella sua camera ed era intento a pulire un fucile per il tiro sportivo, regolarmente detenuto. Improvvisante dall’arma è partito un proiettile che ha raggiunto Juri alla testa. I genitori, sentendo il botto, sono corsi in stanza e lo hanno rinvenuto riverso al suolo in una pozza di sangue. Tempestiva la chiamata al 112.

La centrale operativa ha subito inviato un’equipe medica presso l’abitazione, ma per il ragazzo era ormai troppo tardi: ai sanitari non è rimasto altro che il compito di constatare il decesso, sopraggiunto all’istante.

I carabinieri della stazione locale, intervenuti sul posto, hanno ricostruito quanto accaduto accertando, scrive Forlì Today, che si è trattato di un drammatico incidente. Gli investigatori hanno, difatti, escluso l’ipotesi di un gesto volontario da parte del giovane.

La comunità di Forlimpopoli si è stretta al dolore della famiglia di Juri, molto conosciuto in tutta la provincia anche per aver vestito in passato la maglia del Riccione calcio come portiere.