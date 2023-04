Ieri pomeriggio lungo la statale 3 a Roma, nella zona di Prima Porta, un uomo è morto in un tragico incidente stradale: inutili i soccorsi.

04 aprile 2023

Incidente sulla statale: morto un uomo

Era fermo sulla corsia di emergenza in sella al suo scooter, quando è sopraggiunto un furgone che lo ha centrato in pieno scaraventandolo al suolo. Nuova tragedia sulle strade a Roma, dove ieri pomeriggio un 73enne ha perso la vita lungo la statale 3, all’altezza di Prima Porta.

Il conducente del furgone si è subito fermato ed ha allertato i soccorsi, i quali, una volta giunti sul posto, non hanno potuto far altro che dichiarare la morte del centauro. Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti.

Roma, furgone centra uno scooter fermo a bordo strada: morto un uomo di 73 anni

Incidente mortale lungo la strada statale 3 a Roma nel pomeriggio di ieri, lunedì 3 aprile. A perdere la vita Calogero Palmeri, 73enne originario di Castelvetrano (Trapani), ma residente nella Capitale.

L’anziano che viaggiava a bordo di uno scooter, un Piaggio Liberty, si sarebbe fermato a bordo della carreggiata di via Flaminia sulla corsia d’emergenza. Poco dopo, scrivono i colleghi de Il Corriere della Città, il mezzo a due ruote è stato centrato da un Mercedes Vito, condotto da un 40enne. Uno scontro violento che ha fatto finire sull’asfalto Palmeri.

Lanciato l’allarme, dallo stesso 40enne alla guida del Mercedes, fermatosi a prestare i primi soccorsi, sulla statale è arrivata l’equipe medica del 118 a bordo di un’ambulanza. Purtroppo, dopo varie manovre salvavita, i soccorritori si sono arresi dichiarando la morte dell’anziano, sopraggiunta praticamente sul colpo.

Nel frattempo sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che hanno condotto gli accertamenti ed i rilievi di legge utili a ricostruire nel dettaglio l’incidente. Le forze dell’ordine stanno anche cercando di capire, scrive Il Corriere della Città, le ragioni per le quali la vittima si sarebbe fermata a bordo della carreggiata.

Per consentire i soccorsi e le operazioni delle forze dell’ordine, il tratto interessato della statale è stato chiuso al traffico con inevitabili disagi sulla circolazione.