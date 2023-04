Sono terminate ieri pomeriggio le ricerche della donna di 45 anni scomparsa da Imponzo di Tolmezzo, in provincia di Udine: i soccorritori hanno trovato il suo cadavere in un bosco.

Di Marco Spartà

05 aprile 2023

Donna scomparsa da ore: trovato il cadavere

Nel tardo pomeriggio di ieri è stata trovata senza vita la donna di 45 anni che era scomparsa da alcune ore da Imponzo di Tolmezzo, in provincia di Udine. Il cadavere è stato rinvenuto in un bosco dalle squadre di ricerca che stavano setacciando l’intera zona.

Le forze dell’ordine stanno ora indagando per chiarire nel dettaglio le cause del decesso della 45enne, di cui si erano perse le tracce da lunedì mattina quando era uscita dalla sua abitazione sprovvista dei documenti e del cellulare.

Imponzo di Tolmezzo, 45enne scomparsa trovata morta: si indaga sulle cause

Tragico epilogo nelle ricerche di Federica Zarabara, la donna di 45 anni di cui si erano perse le tracce lunedì mattina da Imponzo, frazione del comune di Tolmezzo, in provincia di Udine.

Intorno alle 18:30 di ieri, martedì 4 aprile, scrive la redazione di Fanpage, le squadre, impegnate nelle ricerche, hanno rinvenuto il corpo senza vita della 45enne in un bosco nelle vicinanze della chiesa Pieve di San Floriano a Illegio. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che hanno avviato le indagini per stabilire come la donna sia morta e ricostruire nel dettaglio le ultime ore di vita.

Le operazioni erano scattate lunedì mattina, quando i familiari, non avendo più notizie di Federica, hanno contatto le forze dell’ordine denunciando la scomparsa. A quel punto era stata attivata la macchina delle ricerche per rintracciare la 45enne che, riporta Fanpage, era uscita di casa a piedi senza cellulare e documenti. Protezione Civile, vigili del fuoco, carabinieri e Soccorso Alpino hanno battuto tutta l’area, anche dall’alto con l’utilizzo di un elicottero, sino al drammatico epilogo di ieri pomeriggio.

La salma è stata recuperata e non è escluso che nelle prossime ore possa essere disposto l’esame autoptico per risalire alle cause del decesso.