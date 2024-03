Incidente sul lavoro in uno stabilimento: operaio perde la vita

Un operaio di 36 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto un’azienda nella zona industriale di Brindisi.

Un’altra vita spezzata sul luogo di lavoro in Italia, l’ennesima. A perdere la vita un operaio di 36 anni, rimasto vittima di un tragico incidente avvenuto questa mattina all’interno di una azienda nella zona industriale di Brindisi.

L’operaio sarebbe rimasto schiacciato da un macchinario che gli sarebbe caduto addosso mentre lo manovrava. I soccorsi, allarmati dai colleghi, sono arrivati subito sul posto ed hanno trasportato d’urgenza il 36enne in ospedale, dove non è stato possibile far nulla per salvargli la vita. Sono già scattate le indagini per stabilire la dinamica dell’incidente con gli agenti della Polizia ed il personale dello Spesal (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro) sul posto.

Brindisi, incidente in azienda: perde la vita un operaio di 36 anni

È Gianfranco Conte, 36enne residente a Tuturano (Brindisi), la vittima della tragedia che si è consumata questa mattina, mercoledì 13 marzo, nello stabilimento della Jindal Films, azienda che si occupa della lavorazione di materie plastiche, nella zona industriale di Brindisi.

Il 36enne, secondo le primissime informazioni, apprese da alcune testate locali e dalla redazione de Il Corriere del Mezzogiorno, stava manovrando un carro ponte con un’anima di ferro che improvvisamente, per cause ancora in fase di accertamento, lo ha travolto schiacciandolo sotto il suo peso. I colleghi subito hanno chiamato il numero unico per le emergenze chiedendo l’intervento dei soccorsi.

Pochi minuti e presso lo stabilimento è arrivato un equipaggio del 118 che ha prestato le prime cure all’operaio, poi trasportato d’urgenza in ospedale. I medici, purtroppo, non hanno potuto far nulla: poco dopo, il cuore di Gianfranco ha smesso di battere per sempre a causa delle gravissime ferite riportate nell’incidente.

Due tragedie in poche ore

Alla Jindal Films sono arrivati anche gli agenti della Polizia di Stato di Brindisi ed i tecnici dello Spesal che hanno avviato le indagini per stabilire l’esatta dinamica dell’infortunio mortale, ancora del tutto da accertare. La Procura della Repubblica di Brindisi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.

È il secondo incidente mortale sul lavoro in poche ore. Ieri sera, un operaio di 26 anni è morto mentre si trovava in turno all’interno dello stabilimento di un’azienda a San Marco Evangelista, in provincia di Caserta.