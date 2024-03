Mare Fuori 5, grande conferma nel cast: “Si, io tornerò”

Arriva una grande conferma nel cast di Mare Fuori, il noto personaggio svela che tornerà anche nella prossima stagione dell’amatissima serie tv.

Su Rai 2 sta ancora andando in onda la quarta stagione dell’amatissima serie tv, moltissimi fan però non sono riusciti ad attendere e hanno divorato tutti gli episodi disponibili già da settimane su Raiplay. Come sempre tantissime sono state le novità e i colpi di scena che puntata dopo puntata hanno lasciato i telespettatori col fiato sospeso.

Nella storia di molti personaggi c’è stata una grande svolta, Carmine ad esempio ha finalmente lasciato il carcere minorile per iniziare una nuova vita insieme alla piccola Futura. I fan di Mare Fuori speravano in un lieto fine con Rosa Ricci ma con grande delusione questo non c’è stato. La sorella di Ciro non appena ha scoperto la verità sulla morte del padre ha deciso di non convolare a nozze con il giovane Di Salvo per potersi vendicare. Sono previsti diversi addii nella quinta stagione della fiction, nel cast c’è stata però una grande conferma, è stato proprio il noto personaggio a rivelare che tornerà.

Nella quinta stagione di Mare Fuori tornerà anche lei, le rivelazioni dell’attrice spiazzano

Il suo personaggio all’inizio sembrava molto duro, quasi ‘insensibile’, col passare del tempo però i telespettatori si sono dovuti ricredere. Stiamo parlando della direttrice Sofia, ruolo interpretato dalla splendida attrice Lucrezia Guidone. In un’intervista concessa al Corriere della Sera ha confermato la sua presenza nella quinta stagione di Mare Fuori. In merito ai nuovi episodi non si è lasciata sfuggire nessuna anticipazione, lei stessa è ancora curiosa di leggere la sceneggiatura per scoprire cosa succederà al suo personaggio.

Nel corso dell’intervista l’attrice ha risposto ad alcune domande inerenti alla quarta stagione della fiction, parlando del flirt con Beppe ha detto che l’ha sorpresa positivamente. A detta sua ‘Sofia’ va incontro ad un cambiamento, ci voleva più empatia nel confronto con gli altri. Ha anche detto che le vicende dei ragazzi ti cambiano e non poteva restare indifferente. Ad ammorbidire la sua corazza è stata soprattutto Rosa Ricci, sul set ha legato molto con Maria Esposito, si è sentita una sorella maggiore.

Lucrezia Guidone risponde ad altre curiosità su Mare Fuori, cosa ha detto l’attrice

Nella fiction si usa molto il dialetto napoletano, lei ha fatto sapere di essersi trovata benissimo perché è molto simile al suo abruzzese. A detta sua il napoletano è sempre stata una lingua teatrale perché ha immediatezza e porta una certa verità nelle storie che vengono raccontate.

Mare Fuori sta conquistando sempre più successo, ma tante sono state anche le critiche, c’è infatti chi accusa la serie di trasformare in eroi romantici i delinquenti minorenni. L’attrice pensa però che chi dice così non ha mai visto la serie perché l’anima del progetto oltre alla speranza è la riabilitazione sociale ed emotiva dei ragazzi e non c’è apologia del male. Ci ha tenuto anche a precisare che nessuno vuole esaltare il crimine.

Dopo la serie la sua vita è cambiata? A questa domanda Lucrezia Guidone ha così risposto: “È diventato più complicato andare in giro. Ti riconoscono, ti fermano, ti chiedono una foto, a volte ti raccontano i fatti loro: è molto bello ma faticoso.” Il suo personaggio all’inizio era irritante e in molti sul web l’hanno insultata, però hanno poi capito che ‘Sofia’ nasconde sofferenza e fragilità. L’attrice ha poi concluso dicendo che ci sarà molto altro da scoprire.