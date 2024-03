Tommaso Zorzi, che fine ha fatto il vincitore del “GF Vip”. Incredibile: oggi sponsorizza questo… FOTO

Di cosa si occupa Tommaso Zorzi dopo la vittoria del “GF Vip”? L’influencer e conduttore è apparso come mai prima sulla sua seguitissima pagina Instagram. Scopriamo dov’è finito.

Tra i vincitori indimenticabili del “Grande Fratello Vip”, spicca Tommaso Zorzi, distintosi nel reality con la sua simpatia travolgente. Classe 1995, originario di Milano, si è affermato come influencer di successo, approdando in televisione con la partecipazione in format del calibro di “Riccanza”, “Pechino Express” e poi nel “Grande Fratello Vip 5”, di cui ne ha vinto l’edizione nel 2020. In seguito, Tommaso ha vestito i panni di opinionista de “L’Isola dei famosi”, per poi guidare lo show sul web “Punto zero”.

Oltre alla carriera televisiva e come content creator, Zorzi ha pubblicato anche un suo romanzo, intitolato “Siamo tutti bravi con i fidanzati degli altri”, con Mondadori. Scopriamo di cosa si occupa oggi a distanza di quattro anni dalla vittoria del GF (qui trovi una novità clamorosa sull’edizione del reality in corso).

Tommaso Zorzi, dopo il “GF Vip”: com’è diventato

Cresciuto in una famiglia super agiata, Zorzi è figlio di Lorenzo Zorzi, Senior manager di rinomate agenzie pubblicitarie, che non solo ha assicurato una vita nel segno della ricchezza a Tommaso e a sua sorella Gaia, ma è sempre stato un punto di riferimento, tanto che l’influencer lo ha definito come il padre migliore del mondo. Inoltre, l’influencer ha anche uno splendido rapporto con la madre. Trasferitosi per un periodo a Londra per conseguire gli studi, a 18 anni Zorzi ha fatto coming out: nella sua vita sentimentale ci sono stati molti amori, tra cui Marco Ferrero, Armando Condemi e Tommaso Stanzani. Oggi sembra essere single.

Dopo l’esperienza nel GF, il classe 1995 è stato investito da una fama immensa, raggiungendo un seguito ancora più grande sui social. L’esperienza nella casa più spiata d’Italia è stata davvero intensa, portandolo a intraprendere un percorso terapeutico con uno psicologo: per mesi si è preoccupato solo di mangiare e dormire e il ritorno alla vita di tutti i giorni è stato per lui traumatico. Dopo quell’esperienza ha consolidato ancora di più il suo lavoro come conduttore, guidando diversi format (qui trovi un retroscena su un’ex concorrente del GF).

Tommaso Zorzi, sui social appare così: oggi sponsorizza questo

Sempre attivissimo sui social, Zorzi di recente è apparso in una veste completamente diversa. Nel suo ultimo video si è mostrato con in mano il palo santo, vestito in modo particolare, per interpretare i panni di una persona appena stata in India per un ritiro spirituale.

La gage divertente è stata messa in scena per sponsorizzare l’app “Wallapop” dedicata alla compravendita di prodotti di seconda mano: Tommaso ha fatto finta di raccontare al telefono di voler vendere i suoi oggetti sulla piattaforma, avendo capito durante il ritiro di non aver bisogno di tutte quelle cose. Il contenuto ha divertito molto ed è andato virale, dimostrando quanto la simpatia di Tommaso non smetta di strappare le risate del pubblico.