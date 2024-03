Aglio aperto, mai metterlo in frigo: il trucco giusto per conservarlo correttamente

Aglio anche tu lo conservi in questo modo? Sappi che hai commesso un grosso errore e ti spieghiamo il motivo e come fare da oggi.

Sai come conservare perfettamente l’aglio, specie dopo averlo usato? L’ingrediente è tra i più utilizzati in cucina dato che è in grado di dare un sapore unico alle nostre pietanze. Purtroppo, però, non tutti conoscono il suo metodo di conservazione e il risultato sarà cattivi odori provenienti dal frigorifero. In realtà, gli errori commessi, quando si tratta di aglio sono due: non solo l’errata conservazione, ma anche il luogo e adesso vi spiegheremo cosa fare per non commettere più questo sbaglio.

Sono tantissimi quelli che non riescono a rinunciare al sapore di questo ingrediente e lo utilizzano per insaporire moltissimi piatti, infatti insieme alla cipolla riescono a dare un gusto unico. Ovviamente, però, come spesso accade non sempre, dopo averlo tagliato, si consuma tutto e, dunque, finisce inevitabilmente all’interno del frigorifero, questo significa solo una cosa: aver commesso per molto tempo un errore, vediamo come rimediare.

Aglio, in frigo non andrebbe mai messo: il motivo

Quante volte dopo aver finito di utilizzare l’aglio, la prima cosa che abbiamo fatto è stata quella di collocarlo all’interno del frigo? Nulla di più sbagliato, infatti, questo non è il luogo adatto. Non tutti sanno che quando gli spicchi d’aglio sono ancora attaccati al bulbo, possono essere utilizzati fino a, udite, udite!, due mesi.

È consigliato, però, sempre conservare l’aglio lontano dal gelo e in estate lontano dal calore e dalla luce. Contrariamente a quello che si pensa, l’ingrediente non andrebbe mai conservato all’interno del frigo e adesso spieghiamo dove andrebbe messo e, soprattutto, in che modo va conservato.

Aglio, posizionalo qui

L’aglio è sempre più presente sulle tavole degli italiani complice il fatto che possono essere preparate diverse pietanze, basti pensare al tipico piatto di pasta aglio, olio e peperoncino, ma in realtà, però questo non andrebbe mai conservato all’interno del frigo, ma scegliamo la dispensa, lontano da umidità e fonti di calore.

Inoltre, è bene inserirlo in un contenitore con chiusura ermetica. La temperatura deve aggirarsi attorno ai 15° C. La temperatura del frigorifero, invece, potrebbe favorire la formazione di muffa e, infine, non dimentichiamo neanche che non va assolutamente conservato all’interno dei sacchettini perché potrebbe marcire in fretta. Se fino ad oggi lo avete conservato in questo modo, da ora in poi cambiate il vostro metodo, solo così durerà a lungo e si eviteranno anche i cattivi odori.