Belen Rodriguez, lo scatto su Instagram lascia di stucco i follower: “Ma che esempio dai?”

Non c’è niente da fare: ogni cosa detta o fatta da Belen Rodriguez espone la stessa al fuoco incrociato degli internauti. È successo di nuovo sui social.

Belen Rodriguez, ancora una volta, sta cercando di voltare pagina nella sua tribolatissima vita sentimentale. Cosa che, non poche volte, finisce con il prendere il sopravvento in quella che è la sua quotidianità. La 39enne modella e showgirl argentina ha concluso di recente l’ennesima relazione amorosa, stavolta con Elio Lorenzoni.

L’uomo che a novembre le fece una proposta di matrimonio in riva all’Oceano Indiano alle Maldive non è più il suo compagno. Questo fidanzamento si è chiuso dopo circa otto mesi, nonostante non sembrava proprio che ci fossero i prodromi per una rottura tra lui e Belen Rodriguez.

Ed invece anche questa volta tutto quanto è andato in frantumi. La bella Belen Rodriguez ha cercato di reagire concedendosi dei viaggi. All’indomani del game over con Lorenzoni lei ha preso e se n’è andata in Scozia. E poi hanno fatto seguito altre uscite fuori porta.

Stavolta ad esempio possiamo ammirare Belen Rodriguez nel corso di un bel tour a Roma, dove ha avuto modo di restare in questi giorni con degli amici. E dove a tutt’ora risulta che si trovi. C’è un post che lei stessa ha pubblicato all’interno di una vineria della Capitale che però l’ha esposta alle critiche di alcuni utenti.

Belen Rodriguez, cosa ha fatto arrabbiare gli utenti

Lei si trova nella scomoda situazione di essere una vip che suscita reazioni qualsiasi cosa dica o faccia. Da sempre è chiacchieratissima e finisce con l’occupare le prime pagine dei giornali e dei siti web di cronaca rosa. E non ha esternato in passato di provare del fastidio per questa cosa.

Bisogna avere le spalle larghe ed un carattere forte per sopportare una esposizione ed una pressione così forti. Per fortuna queste sono qualità che la sudamericana possiede, nonostante lei stessa abbia parlato di come fosse finita preda della depressione.

Questa spirale negativa l’aveva travolta per colpa del tormentato amore vissuto con Stefano De Martino, e con la consapevolezza riguardo al fatto che in realtà lui non l’amasse, parole sue. La Rodriguez è sempre riuscita a risollevarsi, perché lei è una “tremenda romantica”.

Nell’esternare questo concetto Belen si fa fotografare con un coltello in mano, proprio a volere sottolineare quel “tremenda”. Ma tra i suoi followers e non, qualcuno l’ha presa di mira tacciandola di non dare un esempio positivo ed accusandola di fomentare dei comportamenti di violenza.

Lei risponde male ad un utente

Certamente fare riferimento a ciò rappresenta una esagerazione e Belen non ha fatto assolutamente niente di sbagliato o di sopra le righe. Però i social sono il posto dove più è facile estremizzare un pensiero od un concetto, e dove è più frequente cadere preda di fraintendimenti.

Lei la conosciamo e tutto può fare tranne che incitare alla violenza. Mentre alcune persone farebbero meglio a tenere pc e smartphone spenti ed a dedicarsi ad attività maggiormente riflessive e costruttive.

Magari così qualcuno eviterebbe di farsi rispondere male dalla stessa Belen, come capitato ad un utente di recente. E, nel caso in cui fosse sfuggito a qualcuno, si parla già di nuovo fidanzato per lei, che di amare e di essere amata non può fare a meno.