Davide Bonolis, il figlio del conduttore pubblica le foto con la fidanzata: “Ti amo ogni giorno di più”

Davide Bonolis è il figlio del conduttore Paolo Bonolis e di Sonia Bruganelli: pubblica le foto con la fidanzata, dichiarando il suo amore.

Nato nel giugno 2004, Davide Bonolis coltiva il sogno di diventare un grande calciatore. Dalle giovanili della Roma è stato trasferito alla Triestina, dove ha firmato il primo contratto da calciatore professionista, e ora il ragazzo è passato a giocare con una squadra lombarda, nel ruolo di centrocampista.

Lo ha rivelato recentemente sua mamma Sonia Bruganelli, ormai ex del conduttore Paolo Bonolis. Eh sì, perché Davide è figlio dei vip Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, coppia che, negli ultimi tempi, è stata al centro dell’attenzione per via della decisione di separarsi civilmente, senza rancori, mantenendo comunque un sincero rapporto di affetto.

L’amore di Davide Bonolis per la sua Martina, la dichiarazione sul suo profilo Instagram

Davide Bonolis ha due fratelli, Adele, nata nel 2007, e Silvia, nata nel 2003, con i quali ha un ottimo rapporto. Di lui sappiamo che è stato fidanzato con Alice Zordan, ragazza originaria di Lugano, per poi fmettersi insieme a Martina Fabbri, probabilmente il suo primo vero amore, che non manca di dichiarare attraverso i suoi profili social, pubblicando foto che ritraggono i due giovani abbracciati e super innamorati.

“Buon compleanno amore mio, il primo compleanno che passo al tuo fianco” ha scritto lo scorso 6 marzo il ragazzo sul suo profilo Instagram, in occasione del compleanno di Martina, e allegando le foto di una serata romantica trascorsa al centro di Roma. Sono le ultime foto pubblicate sul social, ma bisogna ammettere che Davide cerca di essere molto riservato, pubblicando poco e nulla.

La vita discreta di Davide Bonolis: cosa sappiamo della fidanzata Martina

I suoi post di Instagram, infatti, sono pochi, e non forniscono troppe informazione sul suo stile di vita. Ora, però, ha deciso di sbottonarsi un poco, gridando il suo amore per Martina attraverso una serie di scatti del compleanno di lei e, prima ancora, della loro vacanza in Thailandia, dove i due hanno trascorso le vacanze di Natale. Martina Fabbri, (MartyFabbriii su Instagram), invece, è ancora più discreta del compagno.

Il suo profilo, infatti, è privato, e non ha molti followers. Probabilmente è coetanea di Davide. Sappiamo che i due hanno iniziato a uscire allo scoperto lo scorso settembre e che il loro amore va a gonfie vele, come ogni rapporto appena sbocciato. Nonostante sia figlio di due vip, il giovane continua a vivere una vita piuttosto semplice: si allena, studia, e vive una bellissima relazione con la sua fidanzatina.