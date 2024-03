Aurora Ramazzotti e il problema dopo il parto: “Vi dico come ho rimediato”

Aurora Ramazzotti si è aperta in merito a un problema riscontrato dopo il parto: la figlia di Michelle ed Eros è corsa ai ripari per risolvere la situazione con un cambiamento drastico.

Quando si diventa genitori, la vita si trasforma per sempre. Se una ventata di amore impregna le giornate, l’arrivo di un bebè comporta molti impegni, doveri e responsabilità. Lo sa bene Aurora Ramazzotti diventa mamma da un anno: lo scorso marzo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha dato alla luce il piccolo Cesare, nato dal suo amore con lo storico fidanzato Goffredo Cerza. Insieme da tantissimi anni, i due sono diventati genitori e la 27enne ha condiviso sul suo seguitissimo profilo Instagram questa avventura emozionante sia durante la gravidanza, sia anche dopo.

Di recente, la classe 1996 ha confessato un problema riscontrato dopo il parto che ha risolto in un modo inaspettato.

Aurora Ramazzotti: la decisione per risolvere quel problema dopo il parto

Carismatica come Eros Ramazzotti e affascinante come Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti è sempre più bella. Dopo il parto dello scorso anno, è già in splendida forma: più passano gli anni, più scolpisce il suo fisico. Grande appassionata di palestra, crescendo la Ramazzotti si è sfinata, diventando definita e slanciata.

Se il suo fascino è alle stelle, tuttavia dopo la nascita di Cesare, la 27enne ha riscontrato un problema, vedendo i suoi capelli diradati sul davanti. Non è una cosa così poco diffusa, visto che si tratta di una fase davvero delicata in cui è comune avere degli sbalzi ormonali che si riflettono in modo inesorabile anche sulla chioma.

Per ovviare a questo problema, la Ramazzotti si è regalata una sessione dal parrucchiere, sottolineando lei stessa: "ho fatto un upgrade al ciuffo post partum", le parole della classe 1996 in accompagnamento di uno scatto in cui si è ripresa con il cambio look condiviso nelle stories di Instagram.

Aurora Ramazzotti, il nuovo cambio look: è stupenda

Per risolvere il problema determinato dalla caduta dei capelli dopo il parto, Aurora Ramazzotti ha optato per la frangia a tendina, che aveva già sfoggiato quattro anni fa. Appena fatta, ha subito però dovuto tirarla indietro per comodità: anche se è meno confortevole rispetto ai ciuffi lunghi, e piuttosto impegnativa da gestire, almeno questa pettinatura le permette di non far sembrare la sua chioma diradata.

Bisogna anche dire che la frangia a tendina le sta molto bene: avendo il viso lungo e magro nonché la fronte alta si sposa molto bene con i suoi lineamenti.