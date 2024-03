Cosa fa Sangiovanni dopo il ritiro dalla musica: le immagini non mentono, “Si è.. “

Sapete cosa sta facendo Sangiovanni da quando si è ritirato momentaneamente dal mondo della musica? Le immagini non lasciano dubbi.

A renderlo famoso qualche anno fa è stata la sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi, dove sin dall’inizio conquistò tutti con il suo incredibile talento e il suo modo di fare. Nel giorno della finale a contendersi la vittoria furono lui e l’ex fidanzata Giulia Stabile, fu proprio la ballerina a vincere. Il noto talent show è stato per il giovane cantante un vero e proprio trampolino di lancio, da quel momento infatti ha conquistato un successo dopo l’altro.

La storia d’amore con l’ex allieva di Amici dopo il programma è durata oltre due anni, entrambi sono sempre stati molto riservati ma quando si mostravano insieme sui social facevano sempre il boom di like e commenti pieni di affetto e complimenti. Nei mesi scorsi sono circolate le prima voci sulla loro presunta crisi, lei in quella occasione ci aveva tenuto a precisare che Sangiovanni a prescindere da tutto resterà sempre il suo primo grande amore. La loro relazione è poi giunta al capolinea, ma non hanno mai reso noti i motivi della rottura.

Sangiovanni dopo Sanremo si è preso una pausa, le sue parole spiazzano

Da circa tre settimane l’amatissimo cantante ha deciso di prendersi una pausa dalla musica, dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo ha capito che doveva fermarsi perché non stava bene. Ci aveva tenuto a precisare che il suo discorso non dipende da un posto in classifica, aveva infatti provato lo stesso disagio anche durante l’edizione precedente della kermesse musicale. Per poi aggiungere: “Ma non riesco più a fingere che vada tutto bene e che sia felice di quello che sto facendo.”

Per dedicarsi a se stesso Sangiovanni ha rimandato l’uscita del suo nuovo album ‘privacy’ e il concerto al forum di Assago. Ai suoi tantissimi fan ha fatto sapere di aver ricevuto moltissimo sostegno e tantissima comprensione, non se lo aspettava e in quel momento rappresentavano per lui la cosa più importante. Il cantante ci aveva anche tenuto a precisare che non ha nessuna intenzione di mollare perché crede tanto nella sua musica e nel suo progetto, però non aveva in quel momento le necessarie energie fisiche e mentali per portarlo avanti. Voleva continuare a scrivere e studiare, ai suoi seguaci ha poi detto: “Inizierò a dedicare il tempo a me stesso per migliorare questa condizione.”

Dove si trova Sangiovanni? Dopo lo stop è andato da loro

Dopo il post pubblicato su Instagram per annunciare la pausa il cantante è sparito dai social e in molti continuano a chiedersi dove si trova e come sta. Stando a quanto ha reso noto il settimanale Chi, nell’ultimo numero in edicola da mercoledì 6 marzo, dopo aver trascorso qualche giorno a Milano Giovanni Pietro Damian, vero nome del cantante, ha deciso di rifugiarsi in un luogo che considera ‘sicuro’.

Sangiovanni è tornato a Vicenza nella casa dei suoi genitori per trascorrere un po’ di tempo circondato dall’affetto della sua famiglia. Al momento sui social non ha ancora rotto il silenzio dallo scorso 15 febbraio, nei giorni scorsi è però apparso sul profilo Instagram di Gianni Morandi. Stando alla didascalia i due si sono incontrati a Bologna, l’amatissimo cantante ha scritto: “Che piacere incontrare il mio amico Sangio”, entrambi sorridono nello scatto mentre si abbracciano.