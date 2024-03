Giulia De Lellis, perché è finita con Carlo Beretta: questione di “ceto sociale”

È giunta al capolinea la storia d’amore tra Giulia De Lellis e Carlo Beretta, a causare la rottura sarebbe stata una questione di ‘ceto sociale’.

La splendida influencer è diventata nota diversi anni fa grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne. Era giovanissima e in quel periodo aveva deciso di trasferirsi a Londra per un anno sabatico, invece approdò quasi per caso nel noto dating show e da quel momento la sua vita è completamente cambiata. In trasmissione trovò l’amore e conquistò una visibilità incredibile che è aumentata sempre di più negli anni.

Dopo il programma la sua storia d’amore con Andrea Damante per molto tempo ha fatto sognare i loro tantissimi fan e quando si sono detti addio hanno sperato a lungo in un ritorno di fiamma. Giulia De Lellis e il noto deejay si lasciarono perché lui l’aveva tradita, provarono poi a riconciliarsi ma non funzionò ed è per questo che decisero di prendere definitivamente strade diverse, restando però in buoni rapporti. Nell’estate del 2020 lei ha ritrovato l’amore con Carlo Beretta, noto rampollo della famiglia Beretta, famosa per via della storica azienda di armi.

Giulia De Lellis e Carlo Beretta si sono detti addio, lei conferma la rottura

A differenza della nota influencer il suo fidanzato è sempre stato molto riservato, infatti rispetto alle sue precedenti relazioni lei ha sempre condiviso pochissimo della loro vita privata. Però, tutte le volte che si sono mostrati insieme in questi anni sono sempre apparsi molto complici e innamorati. Insieme stavano progettando il loro futuro, da qualche mese si erano anche trasferiti nella loro nuova casa ed erano al settimo cielo, le cose però all’improvviso sono cambiate.

I suoi tantissimi fan hanno notato che da diverso tempo Giulia De Lellis non si mostra insieme al fidanzato, sempre presa dai suoi tantissimi impegni non l’ha più nemmeno menzionato nelle varie storie che pubblica sul suo profilo Instagram. Più volte ha anche detto che in questo momento l’unica cosa importante per lei è dedicarsi al lavoro e con le sue parole ha lasciato intendere che c’è qualcosa che non va dal punto di vista sentimentale.

Sul suo profilo Instagram la splendida influencer condivide sempre la sua quotidianità con i suoi affezionati e tantissimi fan, rendendoli sempre partecipi della sua vita. Questa volta però non ha ancora rotto il silenzio sulla fine della sua relazione con Carlo Beretta. Con una battuta ha però confermato i rumors che da settimane parlano della loro rottura, riferendosi ad alcuni suoi cosmetici ha detto che sono gli unici che durano meno delle sue relazioni.

Carlo Beretta e Giulia De Lellis non stanno più insieme, spunta il motivo della rottura

Con la sua battuta l’influencer ha quindi confermato che la sua relazione con Beretta è finita, ma non ha ancora spiegato perché. Stando ai rumors il loro rapporto è entrato in crisi perché lei desiderava convolare a nozze ma lui aveva dei dubbi.

Ad ostacolare il matrimonio potrebbe essere stata anche la famiglia di Carlo, d’altronde in questi anni è stato più volte insinuato che la madre del ragazzo non ha mai accettato davvero la storia d’amore con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne. Il motivo? Perché Giulia De Lellis non appartiene allo stesso ceto sociale ed elitario della famiglia Beretta. Sono davvero questi i motivi della rottura? I tantissimi fan dell’influencer attendono di scoprire cosa dirà lei sulla fine della sua storia d’amore con Beretta.