Non riesci a dormire bene? Queste 5 routine serali possono svoltarti l’esistenza

Cinque trucchi e consigli per riuscire a trovare in poco tempo il giusto modo per dormire. Una routine che seguita costantemente permette di risposare al meglio.

Il riposo notturno è una fase fondamentale per il nostro benessere; permette il giusto recupero delle energie ma ancor di più permette la rigenerazione fisica e mentale. I tessuti vengono riparati, gli organi digerenti si concentrano sull’eliminazione delle tossine, il cervello rielabora quanto accaduto nel corso della giornata. Va da sé, quindi, che una buona dormita è alla base del buon umore e della giusta dose di energia per riuscire ad affrontare al meglio la giornata.

Il sonno può però essere deviato dallo stress e preoccupazioni di tutto il giorno. Inoltre, la messa in pratica di abitudini deleterie possono rendere il riposo agitato e non efficace. È bene sapere però che basta davvero poco per riuscire a creare la giusta routine che permette di dormire bene e soprattutto riuscire a farlo in poco tempo senza doversi girare e rigirare nel letto. Di seguito, allora, vi riportiamo 5 consigli che attuati singolarmente o ancor meglio tutti insieme vi permetteranno di creare la giusta routine del buon riposo notturno.

Sonno agitato e insonnia, cosa fare per riuscire a dormire bene

Tisana rilassante; un primo buon modo per riuscire a trovare il modo per conciliare il sonno è sicuramente quello di prendere una tisana rilassante poco prima di andarsi a coricare. Dalla passiflora alla melissa, passando per quella alla radice di valeriana fino alla più nota e conosciuta camomilla nella quale oggi è possibile trovate anche in versione con l’aggiunta di melatonina, ormone che regola proprio il ciclo sonno-veglia.

Leggere un libro; leggere un libro prima di andate a dormire aiuta a conciliare il sonno e non solo se si tratta dei bambini. Molti studi hanno evidenziato come la lettura di un libro permette di ridurre il tempo di rilassamento e, di conseguenza, anche il tempo di addormentarsi. Meglio evitare i libri con molta suspense o azione, meglio optare per i romanzi dalla trama più tranquilla. In ogni caso è meglio evitare gli schermi, meglio scegliere un bel libro cartaceo.

Questo ci porta al terzo consiglio utile, forse il più indispensabile da seguire o cioè evitare di usare telefono e tablet dopo una certa ora, soprattutto se si è già a letto. Fino a qualche anno fa era un’ipotesi per i ricercatori oggi ci sono sempre più studi che hanno evidenziato come la luce blu provenienti dagli schermi degli smartphone siano una delle cause principali per cui è sempre più difficile prendere sonno. È bene, quindi, darsi un orario entro il quale smettere di usa i dispostivi e poi magari passare alla lettura di un libro o alla tisana per mettersi a letto già tranquilli.

L’importanza della musica e dell’organizzazione

Un’altra utile routine che può aiutare a conciliare il sonno è l’organizzazione o meglio la preparazione della camera da letto, per esempio sistemando i cuscini ma ancor più creando il giusto clima (l’ideale sarebbe tra i 15 e 19°. Anche preparare il necessario per l’indomani può essere d’aiuto.

Infine, la musica; l’ascolto della musica aiuta a migliorare la qualità del sonno. Il sistema nervoso autonomo si rilassa, il respiro rallenta e il battuto cardiaco si abbassa. Ascoltare il nostro genere preferito permette di sgombrare la mente e dimenticare per un po’ i problemi, certo per stimolare il rilassamento notturno sarebbe meglio evitare i brani heavy-metal e lasciare spazio a brani più tranquilli o al rumore dell’acqua che scorre.