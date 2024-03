Kate Middleton, lo zio al GF fa tremare la Royal Family: cosa potrebbe accadere

Kate Middleton ancora problemi per lei, le parole dello zio potrebbero creare non pochi problemi alla Famiglia Reale. Cosa sta succedendo?

Kate Middleton è il caso di dirlo in questo periodo non ha pace, tra problemi di salute suoi e di Re Carlo le cose continuano a non andare per il verso giusto a Palazzo. Purtroppo, però, adesso la principessa del Galles si ritrova a dover fare i conti con un’altra problematica, ma possiamo tirare un sospiro di sollievo perché all’orizzonte non c’è un aggravamento di salute, almeno questo è quello che è stato riferito.

Il problema adesso sarebbe da ricondurre ad un parente di Kate, ovvero Gary Goldsmith. Si tratta dello zio, fratello della madre della principessa, che è entrato a far parte del cast del “Grande Fratello” britannico, ovvero il “Celebrity Big Brother”. La notizia non fa presagire nulla di buono, scopriamo perché.

Kate Middleton, tra problemi di salute e l’entrata dello zio nella casa del GF Britannico

L’entrata nella casa più spiata d’Inghilterra dello zio di Kate fa storcere il naso ai reali, che in questo periodo stanno già facendo i conti con moltissimi problemi. Il 58enne ha scelto di prendere parte al reality show, nonostante sia un momento molto delicato per la principessa del Galles che lo scorso gennaio ha subito una delicatissima operazione all’addome.

Lo scorso lunedì è iniziato ufficialmente iniziato il programma tv e già si vocifera che la presenza del parente di Kate non sia per niente ben vista. Il motivo è semplice potrebbe spifferare qualche segreto, lì dove ce ne fossero. Lo zio, nel suo video prima dell’ingresso in casa, ha salutato la nipote Kate. “Sono Gary Goldsmith, lo zio della futura regina del nostro paese, Catherine Middleton, l’attuale Principessa del Galles. Lei è semplicemente perfetta” Poi si è soffermato sul primo incontro che lui stesso ha avuto con il futuro re d’Inghilterra e ha dichiarato: “La prima volta che ho visto William, lei stava cucinando e William ha detto: ‘Ciao, vuoi una tazza di tè?”.

Gary Goldsmith potrebbe rivelare segreti all’interno della Casa?

I sudditi e gli amanti della famiglia reale si chiedono se la presenza di Gary Goldsmith all’interno della casa potrebbe essere pericolosa per il Palazzo. In merito, l’esperto di affari reali Phil Dampier ha riferito al Daily Mail: “L’ultima cosa di cui la Principessa del Galles ha bisogno in questo momento è che suo zio parli di lei al Celebrity Big Brother”. Inoltre, la madre di Kate non sarebbe per nulla contenta della sua partecipazione. Insomma la sua entrata al Grande Fratello potrebbe tenere con il fiato sospeso la Famiglia Reale.