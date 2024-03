Roberta Di Padua, è già finita con Vicinanza? “Provano a piegarmi, ma io non mi spezzo”: che succede tra loro

Roberta Di Padua, è già finita con Alessandro Vicinanza? Il messaggio che l’ex dama ha postato sui social desta preoccupazione: “Hanno provato a piegarmi, ma non mi spezzo”.

Se Ida Platano continua ad avere i suoi battibecchi con i corteggiatori arrivati in studio per conoscerla, l’ex fidanzato Alessandro Vicinanza, all’opposto, ha intrapreso una nuova relazione con tutto l’entusiasmo del caso. Dopo un tira e molla durato mesi, finalmente il salernitano ha deciso di abbandonare la trasmissione che lo ha lanciato al fianco di Roberta Di Padua.

Sebbene i due siano una coppia da solamente qualche settimana, l’amore, perlomeno stando alle testimonianze social, starebbe andando più che a gonfie vele. La dama di Cassino, attraverso le proprie Instagram stories, non manca mai di pubblicare scatti e clip che vedano coinvolta la sua dolce metà.

Ma è proprio dall’account ufficiale di Di Padua che, nelle ultime ore, è comparso un messaggio destinato a scombussolare – ed anche enormemente – l’opinione pubblica. Si tratta di uno “sfogo” che la fidanzata di Vicinanza ha voluto condividere con i suoi fan.

Alcune frasi adoperate dalla classe 1982, in modo particolare, non hanno potuto far meno di allarmare gli utenti che la seguono. Che, con il salernitano, l’ex dama stia affrontando un periodo di crisi?

Roberta Di Padua, il messaggio ambiguo sui social: “Provano a piegarmi, ma io non mi spezzo”

Un messaggio arrivato come un fulmine a ciel sereno, quello che Roberta Di Padua postava solamente qualche ora fa sul suo profilo Instagram. E che, agli occhi di molti, conterrebbe un riferimento velato alla sua storia d’amore con Vicinanza.

Il post, nella fattispecie, incomincia con un sentito ringraziamento ai fan che la seguono: “Grazie per questo amore senza fine, per questa protezione smisurata che mi fate arrivare“. È il proseguo del messaggio, tuttavia, ad aver allarmato – ed anche parecchio – i sostenitori della 41enne.

“State tranquilli – ha infatti continuato Di Padua nella story -, anche se hanno provato tante volte a piegarmi, io non mi spezzo“. Una conclusione che non avrebbe potuto non seminare forti dubbi. Ed anche sollevare un velo di preoccupazione in tutti quei telespettatori che, negli scorsi mesi, hanno seguito l’evoluzione del suo rapporto con Vicinanza. Che gli ex protagonisti di “Uomini e Donne” abbiano deciso di scrivere la parola fine alla loro relazione?

Roberta di Padua, è già crisi con Alessandro Vicinanza? Cosa emerge dai social

Che Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza stiano già affrontando la loro prima crisi, agli occhi dei followers, è uno scenario a dir poco improbabile. Del resto, le dichiarazioni rilasciate dalla coppia sul post “Uomini e Donne” descrivono un sentimento in completa ascesa. E che si rafforza ogni giorno di più.

È perciò probabile che le parole dell’ex dama si stessero riferendo a tutt’altro bersaglio. Magari ad alcuni hater che, tramite i suddetti canali social, hanno fatto arrivare qualche critica alla classe 1982. E che Di Padua, ovviamente, non ha esitato a rimettere al loro posto.