Malore in casa: rugbista si accascia e muore sotto gli occhi della madre e del fratello

Spresiano, malore in casa: morto il rugbista Leonardo Florian, aveva 24 anni

Lutto a Spresiano, in provincia di Treviso, e nel mondo del rugby italiano. Ieri mattina, giovedì 7 marzo, è morto improvvisamente Leonardo Florian, 24enne che giocava come pilone nella Villorba Rugby e lavorava presso un’agenzia di sicurezza.

Leonardo, secondo quanto scrivono i colleghi de Il Corriere della Sera, nei giorni precedenti aveva avuto un’influenza, con febbre alta, da cui era guarito, poi, però, ieri ha accusato un malore in casa. Il giovane rugbista non riusciva a respirare bene e si è accasciato privo di sensi davanti alla madre ed il fratello. Proprio quest’ultimi hanno dato subito l’allarme chiamando i soccorsi.

Presso l’abitazione è arrivato l’equipaggio del 118 che ha iniziato le manovre di rianimazione, ma dopo vari tentativi si è dovuto arrendere all’evidenza dichiarando la morte del 24enne. L’ipotesi è che possa essere stato stroncato da un infarto fulminante.

Secondo quanto riferito dai familiari, Leonardo non soffriva di patologie, ma nei giorni precedenti alla tragedia aveva accusato un’influenza stagionale per cui era stato anche visitato dal medico che gli aveva consigliato di non scendere in campo domenica per la partita di campionato con la Villorba Rugby. A stabilire, dunque, le cause della morte del giovane potrebbe essere l’esame autoptico che nelle prossime ore potrebbe essere disposto sulla salma.

Il cordoglio della società

Tutta la comunità di Spresiano si è stretta al dolore della famiglia di Florian. Tanti i messaggi di cordoglio nelle ultime ore, anche da parte della stessa Villorba Rugby che sulla propria pagina Facebook ha scritto: “’Flo’ (era questo il soprannome dei compagni di squadra) aveva 24 anni ed era considerato come uno dei migliori uomini della mischia gialloblu. Stimato e apprezzato dalla società, lascia un enorme vuoto in tutti i dirigenti e tra gli amici della formazione villorbese che si stringono attorno alla famiglia.”.