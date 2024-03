Ferragnez, è crisi profonda: un altro indizio social “L’hai voluto tu”

Tra i Ferragnez la crisi è insanabile: spunta un indizio scottante sulla coppia più social d’Italia, spia di come ormai le cose tra i due siano alla frutta.

La favola dei Ferragnez si è spezzata. Ormai il rapper e l’influencer, un tempo coppia più social d’Italia, sono alla frutta: il loro amore, durato 8 anni, di cui 5 di matrimonio, è finito, con le voci del divorzio nell’aria da settimane.

La Ferragni sta attraversando il momento più nero di tutti: oltre alla tempesta professionale, l’influencer sta affrontando la crisi coniugale, con Fedez che ha già fatto i bagagli dicendo addio alla loro casa, ristrutturata negli ultimi mesi con impegno ed entusiasmo, che il duo si è goduta pochissimo. La splendida penthouse collocata nel cuore di City Life non sembra aver portato bene alla coppia, lasciatasi dopo un soffio in seguito al trasferimento.

Intervista a “Che tempo che fa”, la Ferragni non ha ammesso però lo scenario del divorzio, confermando solo la crisi, definita dei lei stessa come la più forte di sempre. Ma secondo alcuni gossip, si sarebbe già recata da un avvocato divorzista. Ora, spunta un nuovo indizio social inequivocabile.

Ferragnez, è crisi nera: il gesto clamoroso di Fedez

I Ferragnez sono stati travolti in una vera e propria bufera. La loro crisi è stata ripresa da tutti i media e non mancano coloro che sono super attenti alle loro mosse: per questo ogni loro gesto finisce al centro del mirino, com’è successo con una recente scelta di Fedez che non è passata inosservata.

Il rapper ha cambiato la sua immagine del profilo su Instagram: al posto di uno scatto in bianco e nero in cui era ritratto al fianco della moglie e dei loro due figli, Leone e Vittoria, ne ha scelto uno in cui è da solo. Poi nelle stories, Fedez ha postato un pezzo del brano “L’hai voluto tuo”: “Se gli piaci troppo è perché non ti hanno capito Se gli piaci affatto è perché non ti hanno capito. Essere è non essere compreso“, le strofe scelte dal rapper che sembrano indirizzate alla crisi con Chiara.

Ferragnez, gli ultimi aggiornamenti: i gossip impazzano

Tra le altre indiscrezioni sulla coppia, spuntano altre novità. Fedez è stato avvistato a Parigi, durante la Fashion Week, intento a baciarsi con una presunta fiamma, che non è Chiara Ferragni, voce diffusa dall’influencer Elisa De Panicis però che non ha trovato nessuna conferma. Inoltre, si è stabilito una nuova casa in affitto a Milano, nella zona Navigli, iniziando la sua vita da single.

Invece, è certo come il rapper abbia tolto il segui su Instagram alle sorelle di Chiara, Valentina e Francesca, come ha fatto lo stesso con Veronica Ferraro, amica della moglie, spia di come la frattura tra i Ferragnez sia insanabile.