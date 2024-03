Sapete a cosa serve il cassetto sotto il forno? Funzione utilissima: in molti non lo sapevano

In pochi conoscono la vera funzione del cassetto collocato sotto il forno: sveliamo il mistero e vediamo a cosa serve nello specifico.

L’importanza del forno è assodata. Si tratta di uno degli elettrodomestici più utilizzati e diffusi all’interno delle cucine. È possibile preparare qualsiasi alimento, si va dal salato e dolce e il risultato è sempre lo stesso: sapore unico. Per garantire, però, lunga vita all’elettrodomestico è necessario pulirlo con frequenza, ma soprattutto utilizzare i giusti prodotti. Sappiamo bene, che anche in questo caso possiamo contare sull’utilizzo di prodotti naturali come ad esempio il bicarbonato, un ottimo alleato per neutralizzare gli odori, soprattutto dopo aver cucinato.

Inoltre, molti non sanno che utilizzando questo ingrediente unito all’acqua si può formare una miscela in grado anche di eliminare quelle che sono le macchie più ostinate, magari formatesi accidentalmente mentre si cucina. Un dubbio, però, da sempre attanaglia: avete mai notato quel cassettino che si trova proprio in basso e posizionato sotto il formo? Ecco proprio quello, sapete qual è la sua reale funzione?

Il cassetto sotto il forno

Moltissimi non si sono mai chiesti se stessero utilizzando il cassetto che si trova proprio sotto il forno in maniera corretta. Il motivo è semplice non abbiamo mai pensato a cosa servisse veramente e, dunque, molte volte lo abbiamo fatto diventare un vero e proprio contenitore di oggetti. C’è chi lo utilizza per conservare posate e ancora chi colloca al suo interno teglie e infine, anche chi preferisce mettere proprio lì oggetti che potrebbero tornare utili.

Spiace deludervi, ma non lo abbiamo utilizzato nel modo corretto e oggi vi sveleremo il perché. Sappiamo già che resterete a bocca aperta e da questo momento qualcosa cambierà, ma non perdiamo più tempo e sveliamo a cosa serve in realtà.

Il cassetto sotto il forno, questo quello che non sapevi

Il cassetto sotto il forno, negli anni si è trasformato in un vero e proprio accumulatore di oggetti, molti tra l’altro neanche tanto utilizzati. Oggi, invece, vi dimostreremo che la sua funziona non è questa. Questo cassetto, a volte, molto piccolo in realtà è progettato per una funziona chiara e per molti ancora troppo poco conosciuta. Questo funge da vero e proprio “contenitore”, ma per cibi, infatti in questo apposito spazio andrebbero collocati tutti i cibi usciti dal forno, ma che vogliamo mantenere caldi. Utilizzando il calore del forno, gli alimenti continuano a rimanere caldi. Lo si potrebbe utilizzare soprattutto se ci siamo cimentati in moltissime preparazioni e abbiamo bisogno di mantenere altro al calduccio. Ecco, svelata la vera funzione del cassetto, quanti di voi lo sapevano?