Micol Olivieri sbotta: “I miei figli? Una grande caxxata”. L’attrice si scatena sui social

Micol Olivieri sbotta sui social: “I miei figli? In realtà è una gran caxxata”. L’attrice non è d’accordo e si esprime chiaramente davanti ai fan.

Attrice, mamma, infine influencer di successo. Micol Olivieri, nella sua carriera personale e professionale, è riuscita a realizzare tutti i suoi sogni di bambina. Dopo il riconoscimento nazionale ottenuta grazie a “I Cesaroni” – fiction, peraltro, che le ha permesso di guadagnare un’ingente somma di denaro -, la classe 1993 ha deciso di concentrarsi sui figli Arya e Samuel.

La prima nata nel 2014, a pochi mesi di distanza dal matrimonio con Christian Massella; il secondo venuto al mondo esattamente tre anni dopo. Per mamma Micol, i due piccoli sembrerebbero essere la sua principale ragione di vita.

L’interprete di Alice Cudicini, che ormai da qualche anno ha intrapreso la carriera di influencer, si occupa di loro con immensa dedizione. Il weekend appena trascorso, l’attrice lo ha trascorso proprio al The Wow Side: il centro commerciale di Fiumicino dove, da qualche tempo, è sbarcata la mostra dedicata agli egizi.

Olivieri, tramite Instagram stories, non ha potuto evitare di immortalare la felicità dei suoi bambini al solo trovarsi a stretto contatto con quel passato così antico. Ricevendo, come di consueto, fiumi di domande da parte del pubblico.

Micol Olivieri sbotta contro i fan: “I miei figli? Non hanno nulla di più dei vostri”

Perfettamente a loro agio all’interno della mostra dedicata agli antichi egizi, Arya e Samuel Massella – figli di Micol Olivieri e Christian Massella – sono parsi divertirsi parecchio assieme ai loro genitori. Suscitando, tra le altre cose, la perplessità dei followers che seguono l’attrice.

Sono stati in molti, tramite direct, a domandare alla classe 1993 come mai, a due bambini, piacesse così tanto il contesto museale. Come svelato da Micol tramite le stories di Instagram, molti le avrebbero fatto notare che la maggior parte dei bambini, davanti ad attività di questo genere, finirebbe per annoiarsi.

Non trovandosi assolutamente d’accordo con i followers, Olivieri non si è di certo risparmiata dal controbattere. “I miei figli non hanno nulla in più dei vostri, quindi nessuna scusa“, ha sbottato la giovane. Prima di lanciare l’affondo finale ai suoi sostenitori.

Micol Olivieri rimprovera” i fan che la seguono: “Grande caxxata. Siete voi che vi annoiate”

“A mio figlio non piacciono le mostre. Grande caxxata. Siete voi che vi annoiate“. Questo il rimprovero che la famosa interprete di Alice Cudicini non ha esitato a far arrivare agli utenti che la seguono. Rei, secondo la classe 1993, di attribuire la colpa ai loro bambini quando, invece, a detestare l’intrattenimento offerto dai musei sono soltanto i genitori.

L’attrice, nelle stories ha sottolineato a più riprese l’importanza di calare i più piccoli in contesti simili. “Sono nati nell’epoca digitale, dobbiamo stimolarli in modi differenti“. Questo l’appello – accorato – che la 30enne ha rivolto ai fan.