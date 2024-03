Ciro Immobile, sai con chi è sposato il bomber della Lazio? Bellissima e famosissima sui social: ecco chi è

Ciro Immobile è un famosissimo attaccante della Lazio: sai con chi è sposato il campione? L’amore della sua vita è bellissima e molto conosciuta sui social.

Talento del calcio, Ciro Immobile è un famoso attaccante, conosciuto per la sua carriera in campo. Originario di Torre Annunziata, il classe 1990 ha brillato nell’ambito di alcune partite della Nazionale italiana ed è stato impegnato nel Pescara, nel Torino e nella Juventus. Oggi indossa la maglia della Lazio, vestendo i panni di attaccante.

Nel suo percorso professionale costellato di successi, Ciro si è aggiudicato nel 2021 il titolo di campione d’Europa. Oltre che per i suoi traguardi con il pallone, Immobile è finito spesso al centro delle cronache per la sua sfera sentimentale. Nel suo cuore c’è una bellissima modella, molto seguita sui social. Scopriamo di chi si tratta.

Ciro Immobile, chi è la fiamma che lo ha stregato

È Jessica Melena la bellissima che ha fatto breccia nel cuore di Ciro Immobile. I due hanno coronato il loro amore nel 2014, dando poi alla luce i figli Michele, Giorgia e Mattia e Andrea, quest’ultimo nato nel 2023.

Ciro e Jessica stanno crescendo la loro numerosa famiglia, avvolta in un nido d’amore: dalla forte intensa, i due sono estremamente affiatati. Anche lei classe 1990 come il marito, la Melena ha fatto innamorare perdutamente Immobile, colpito dal suo fascino travolgente. La sua bellezza non l’ha fatta passare inosservata neanche sui social, dove è seguitissima. Di origini abruzzesi, Jessica è molto attiva su Instagram e Tik Tok dove condivide le sue giornate passate tra la gestione dei quattro figli e i momenti sui set (qui trovi un retroscena su una famosa showgirl dello spettacolo).

Jessica Melena: altre curiosità sulla moglie di Ciro Immobile

Nata a Bucchianico, paesino della provincia di Chieti, Jessica Melena non è conosciuta solo sui social, ma anche sulla scena televisiva dove si è affermata con il docu-reality “Le Capitane”. Con alle spalle una carriera da modella, la Melena ha vinto molti concorsi (qui trovi un retroscena su una nota showgirl). Oltre a fare la mamma, Jessica lavora oggi come influencer, mostrandosi spesso intenta a promuovere brand, e apparendo in ogni scatto bellissima.

Nella sua quotidianità, la presenza di Ciro è il suo pilastro. L’attaccante è sempre molto dolce nei suoi confronti, riempendola di regali e attenzioni. Durante un San Valentino le ha regalato un cuscino con una loro foto al quale è legatissima. L’amore è scoccato tra i due nel 2012, anno in cui immobile giocava nel Pescara. Dopo tre giorni dal loro primo incontro, Immobile ha capito che Jessica sarebbe stata la donna della sua vita, e lei è stata subito pronta a seguirlo in giro per l’Italia per via del suo lavoro. La Melena ha lasciato la sua terra natale per il compagno, diventato la sua famiglia e il suo dono più grande.