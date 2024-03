Elisabetta Gregoraci, lo sfogo dopo il rientro in Italia: “Più drammatico del solito”

Il rientro in Italia di Elisabetta Gregoraci non è stato affatto piacevole, lei stessa ha detto che è stato ‘drammatico’, la conduttrice spiega cosa le è successo.

Con la sua spettacolare bellezza e la sua sensualità da vendere Elisabetta Gregoraci riesce sempre a catturare in modo piacevole l’attenzione di tutti coloro che la seguono e la amano. Questi non si stancano mai di farle notare quanto sia favolosa e seducente, di fronte al suo fascino irresistibile e alle sue fantastiche forme non capiscono più nulla. Nel mondo della televisione e dello spettacolo è approdata quando era giovanissima, era la sua più grande passione ed è riuscita a fare breccia nel cuore dei telespettatori con il suo incredibile talento e la sua bellezza da paura.

Pian piano ha ottenuto sempre più successo, non solo nei panni di showgirl ma anche in quelli di conduttrice. A farle ottenere non poco visibilità anche la sua storia d’amore con Flavio Briatore, un amore all’inizio molto chiacchierato e criticato per via dell’importante differenza d’età. Erano in molti a pensare che la loro relazione sarebbe giunta presto al capolinea ma si sono dovuti ricredere, per anni sono apparsi complici e innamorati. Nel 2008 hanno sugellato il loro amore con le nozze e due anni dopo è nato il figlio Nathan Falco, nel 2017 però hanno deciso di dirsi addio, rimanendo sempre in ottimi rapporti.

Elisabetta Gregoraci torna dal suo fantastico viaggio, cosa è accaduto dopo il suo rientro

Nelle scorse settimane la splendida conduttrice è tornata sul piccolo schermo con la conduzione di Made in Italy su Rai Due al fianco di Gigi e Ross. Come al solito con il suo talento e la sua strabiliante bellezza ha conquistato moltissimi consensi, sui social i suoi tantissimi fan l’hanno riempita di like e complimenti. In ogni puntata ha indossato outfit super sensuali ed eleganti sfoggiando come sempre un fisico mozzafiato, resistere di fronte a così tanta sensualità e bellezza è proprio impossibile.

Finito il programma Elisabetta Gregoraci si è concessa qualche giorno di vacanza e relax a Miami insieme al figlio. Nathan Falco frequenta un istituto privato a Monaco dove le vacanza non coincidono con quelle delle scuole italiane, in questi giorni infatti non aveva scuola ed è per questo che hanno organizzato questo fantastico viaggio. Nelle scorse ore però la conduttrice ha fatto sapere ai suoi seguaci che il ritorno in Italia è stato più drammatico del solito.

Sui social Elisabetta Gregoraci spiega perché il rientro è stato drammatico

Tramite alcune storie postate sul suo profilo Instagram la favolosa showgirl e conduttrice ha spiegato ai suoi affezionati follower che fino a poco prima era nera proprio come la sciarpa che indossava. Il motivo? Ha detto di essere totalmente bloccata con la schiena o con il collo, probabilmente a causa dell’aria condizionata dell’aereo o forse ha dormito male. Ha poi aggiunto: “Sono tutta dolorante. Rientro più drammatico del solito, sono bloccata anche con la spalla. Aiuto!”

In un’altra storia Elisabetta Gregoraci si è mostrata al ristorante e dietro di lei c’era un uomo, Riccardo, che le stava facendo un massaggio ‘decontratturante’, lei però si è detta alquanto titubante sull’efficacia del trattamento. Con ironia gli ha chiesto se ci stava provando e ha concluso dicendo: “Tu dici che io starò meglio? Chissà.”