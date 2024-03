Barbara D’Urso, il messaggio commovente per Carolyn Smith: “Questo è per te” – VIDEO

Barbara D’Urso, il messaggio commovente rivolto alla ballerina Carolyn Smith: “Questo video è per te”. I fan non se l’aspettavano minimamente.

Il lungo periodo trascorso in casa Mediaset, ormai, è definitivamente archiviato. Per Barbara D’Urso, quella su Canale Cinque parrebbe essere un’avventura volta al termine. Tra l’altro, nel modo peggiore che la partenopea potesse immaginare.

Come svelato ai microfoni di “Domenica In”, la presentatrice sarebbe stata messa alla porta senza alcun preavviso da parte dei vertici dell’emittente. “Allontanata in modo terribile“. Questi i termini con i quali l’ospite di Mara Venier ha descritto, senza alcun tipo di filtro, l’epilogo degli anni di servizio prestati a Mediaset.

Ma la partenopea, che di arrendersi non ne ha mai avuto l’intenzione, parrebbe essersi ripresa più che alla grande. Da un lato, infatti, D’Urso ha ricominciato a coltivare una delle sue più grandi passioni: il teatro. Il suo spettacolo “Taxi a due piazze”, con grande sorpresa del pubblico, sta registrando il tutto esaurito.

In parallelo, per la conduttrice è giunto il tempo di riprendere a praticare una delle sue discipline preferite: la danza. E con un maestro davvero d’eccezione che, come apprenderete a breve, ha qualcosa a che vedere con la celeberrima giurata di “Ballando con le Stelle” Carolyn Smith.

Barbara D’Urso, il messaggio social per Carolyn Smith: “Questo video è per te”

Da un lato la passione per il teatro, dall’altro quella per la danza. Le giornate di Barbara D’Urso, viste da fuori, parrebbero tutt’altro che prive di impegni. Anche nella mattinata di oggi, mercoledì 6 marzo, la conduttrice si trovava in sala da ballo in compagnia del suo maestro Gianni Scandiffio.

Oltre ad immortalare alcuni stralci delle sue prove, la partenopea ha pensato bene di indirizzare uno dei video apparsi tramite le sue stories a Carolyn Smith. Proprio la giurata di “Ballando con le Stelle” che, con il suo insegnante Gianni Scandiffio, parrebbe avere molto in comune.

“Questo video è dedicato a Carolyn“. Esordisce così, Barbara D’Urso, in una delle ultime clip postate su Instagram. “Dovete sapere che quando lui [Scandiffio] viveva in Inghilterra, andava sempre a casa dei genitori di Carolyn“, prosegue la conduttrice nella story. Non mancando, tra l’altro, di avanzare al ballerino una domanda specifica riguardante la coppia stessa.

“Come erano i genitori di Carolyn Smith?”: Barbara D’Urso e la domanda (scomoda) al maestro di ballo

“Come erano i genitori di Carolyn?“. Una domanda, quella che Barbara D’Urso ha rivolto al suo maestro di ballo Gianni Scandiffio, che all’apparenza sarebbe potuta risultare “scomoda”. In realtà, come poi puntualizzato dall’insegnante, non vi era nulla di negativo da poter dire rispetto ai genitori della giurata di “Ballando con le Stelle”.

“Molto ospitali – ha replicato senza pensarci su l’insegnante di danza -. Carolyn numero uno“. La conduttrice, più che soddisfatta della risposta, non avrebbe potuto che chiosare con un saluto alla ballerina stessa: “Stupendi come lei. Carolyn, ti amiamo!“.