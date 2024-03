Incendio divampa in un appartamento: trovate morte due donne

A San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano (Pisa), la scorsa notte, due donne sono morte in seguito ad un incendio scoppiato nell’abitazione in cui vivevano.

Due donne di 64 e 91 anni sono morte in seguito ad un incendio scoppiato all’interno dell’abitazione dove si trovavano. La tragedia si è consumata durante la scorsa notte a San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, in provincia di Pisa.

Quando i pompieri, dopo la segnalazione, sono arrivate sul posto per le due donne non c’è stato più nulla da fare. Le vittime sono la proprietaria dell’appartamento e la sua badante. Sono già in corso gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e risalire alle cause che hanno dato origine alle fiamme.

Vicopisano, incendio in un appartamento: trovate morte un’anziana e la sua badante

La scorsa notte, tra mercoledì 6 e giovedì 7 marzo, due donne hanno perso la vita in un incendio divampato nella casa in cui vivevano, un appartamento di un edificio di San Giovanni alla Vena, frazione di Vicopisano, comune della provincia di Pisa. Le vittime sono un’anziana di 94 anni e la sua badante, una 64enne di nazionalità ucraina.

Da quanto appurato al momento, come riporta la redazione de Il Corriere della Sera, pare che il rogo si sia sviluppato improvvisamente nella camera da letto dove dormiva la 94enne, a quel punto, la badante, che la accudiva, avrebbe provato a salvarla, ma è rimasta intossicata dal fumo che aveva invaso la stanza.

Scattato l’allarme, presso l’appartamento, sito in via Morandini, sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco che hanno lavorato per domare le fiamme e, una volta entrati in casa, hanno rinvenuto i corpi delle due vittime. I sanitari del 118, accorsi sul luogo della tragedia, non hanno potuto far altro che appurare il decesso delle due donne.

Indagini per chiarire le cause del rogo

Spento il rogo, i vigili del fuoco, in collaborazione con i carabinieri hanno svolto tutti gli accertamenti del caso per stabilire le cause che hanno fatto sviluppare l’incendio. Dai primi riscontri, si ipotizza che le fiamme siano state innescate da un cortocircuito di una stufa elettrica presente nell’abitazione.