Non risponde alla sorella che voleva avvisarlo della morte del fratello: uomo trovato senza vita in casa

Non ricevendo risposte al telefono, la donna, a quel punto, ha deciso di contattare il numero unico per le emergenze segnalando la situazione. Presso l’appartamento sono, dunque, intervenuti i vigili del fuoco e l’equipe medica del 118 che, una volta fatto ingresso in casa, hanno rinvenuto il cadavere dell’uomo ormai in avanzato stato di decomposizione. Sul posto anche gli agenti della Polizia per le indagini: da quanto appurato, il 57enne sarebbe morto per cause naturali.

La chiamata ai soccorsi, come riporta la redazione de Il Messaggero, è arrivata dalla sorella che aveva provato a contattare il 57enne per dargli la triste notizia della morte dell’altro fratello, deceduto qualche ora prima. Non ricevendo alcuna risposta, preoccupata potesse essere successo qualcosa di grave, ha deciso così di contattare il numero unico per le emergenze.

Presso l’abitazione, sita in via Aldo Moro, è arrivata una squadra dei vigili del fuoco e l’equipaggio del 118. I pompieri hanno forzato l’ingresso facendo la terribile scoperta che ha confermato i timori iniziali. All’interno dell’appartamento è stato trovato il cadavere dell’uomo in avanzato stato di decomposizione.

Sul posto sono arrivati, nel frattempo, anche gli agenti della Polizia di Stato del capoluogo di provincia abruzzese per gli accertamenti del caso. Dai primi riscontri, considerate anche le condizioni del cadavere, il 57enne era morto da diversi giorni, senza che nessuno si accorgesse di nulla, ed il decesso sarebbe sopraggiunto per cause naturali. Pare che l’uomo soffrisse di qualche problema di salute.