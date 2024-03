Belen Rodriguez, lo scatto scatena le critiche: “Ragiona un minimo”

Belen Rodriguez è finita al centro delle critiche per via di uno scatto postato sui social: la showgirl ha fatto un qualcosa che non è piaciuto affatto, essendo travolta da commenti negativi.

È un momento molto particolare nella vita di Belen Rodriguez. Dopo un amore naufragato per l’ennesima volta, la showgirl argentina si sta dedicando alla vita da single, dopo anni in cui ha avuto sempre qualcuno al suo fianco.

Il 2023 è stato davvero duro per la showgirl, lasciatasi dopo anni con Stefano De Martino: i presunti tradimenti da parte di lui hanno distrutto la Rodriguez, che è finita in una fortissima depressione, non toccando più cibo e dimagrendo in modo impressionante. Tutto questo, l’ha portata a essere ricoverata: in quel momento così buio ha potuto contare sul supporto di Elio Lorenzoni, imprenditore bresciano, suo vecchio amico, diventato qualcosa di più speciale. E così, Belen si è buttata a capofitto in una nuova storia, che nel giro di 5 mesi è culminata con la proposta di matrimonio. Ma poi, la showgirl e l’imprenditore si sono lasciati di punto in bianco: un ennesimo amore della Rodriguez è fallito.

Belen Rodriguez, nel mirino: lo scatto scatena un boom di critiche

In seguito della fine della storia con Lorenzoni, Belen ha messo uno stop alla vita sentimentale, chiudendo questa sfera momentaneamente. Questa volta, Belen ha deciso di dedicarsi solo a se stessa: dopo anni, si sta prendendo cura di sé, senza correre tra le braccia dell’ennesima fiamma.

La nuova vita da single di Belen è fatta di uscite con le amiche e momenti con i suoi adorati figli: mamma di Santiago, nato dalle nozze con De Martino, e di Luna Marie, venuta alla luce dalla sua storia con Spinalbese, in questo periodo sta mostrando più del solito i figli suoi social. Di recente, sul suo seguitissimo feed di Instagram si è aggiunto un nuovo scatto della piccolina di casa, in cui è ritratta dolcissima sul divano. Malgrado la tenerezza della foto, non è stata gradita da molte mamme, che hanno potato il dito contro Belen e la sua scelta di esporre così tanto i figli: “Devi essere d’esempio per il tuo pubblico”, è una delle tante critiche che si leggono sotto al post.

Belen Rodriguez, la nuova vita da single

In questo periodo single, si erano diffuse delle voci di una nuova frequentazione di Belen con una vecchia fiamma: si tratta di Bruno Cerella, cestista nella vita, con il quale è stata pizzicata per strada. Poi i più attenti hanno notato come nelle stories, la showgirl abbia condiviso un quadro, che sarebbe parte della collezione dello sportivo, grande appassionato d’arte.

In seguito al gossip sul nuovo flirt, è stata la Rodriguez a confessare come stanno davvero le cose: sui social ha comunicato a tutti di essere felicemente single in questo periodo.