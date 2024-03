Belen Rodriguez infiamma il Gossip: con chi sta adesso la showgirl

Chi c’è adesso nel cuore di Belen Rodriguez? La splendida showgirl argentina fa chiarezza una volta per tutte, cosa ha detto sui social.

La sfera sentimentale dell’amatissima conduttrice e showgirl argentina continua a catturare l’attenzione del gossip. Da settimane i paparazzi la rincorrono per scoprire se dopo la fine della sua storia d’amore con Elio Lorenzoni abbia già ritrovato l’amore. Nell’ultimo anno la sua vita amorosa non ha avuto pace e continua ad essere tormentata, aveva dato un’altra chance all’ex marito ma le cose come al solito non hanno funzionato.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono sempre stati legati da un amore speciale e da una forte passione, ma non sono mai stati bravi a rendere la loro relazione solida. Questa volta lei voleva in tutti i modi tenere unita la famiglia, aveva anche ignorato un suo tradimento ma quando ha scoperto che lui continuava ad avere molte relazioni clandestine ha messo definitivamente fine al loro matrimonio.

Dopo la rottura con Elio il suo cuore è ancora libero, le rivelazioni di Belen Rodriguez

In un periodo davvero buio della sua vita, dove ha sperimentato anche la depressione, la favolosa showgirl ha potuto contare sull’affetto e il sostegno della sua famiglia e degli amici più cari, tra questi anche Elio Lorenzoni. La loro amicizia durava da dieci anni e all’improvviso è scoppiato l’amore, questa volta la Rodriguez era convinta di aver trovato l’uomo giusto, si era anche detta pronta a sposarlo non appena il divorzio da De Martino sarebbe stato ufficiale. All’improvviso però i due hanno smesso di mostrarsi insieme, non è noto cosa sia successo tra loro ma da settimane le loro strade si sono divise.

Da quando è tornata di nuovo single tantissimi sono stati i rumors su di lei e sui suoi presunti nuovi flirt. Belen Rodriguez è stata pizzicata insieme al cestista Bruno Cerella, già in passato a quanto pare i due hanno avuto un flirt. Entrambi però hanno smentito i pettegolezzi, lei nei giorni scorsi ha fatto sapere ai suoi fan di essere davvero fidanzata, ma solo con il figlio Santiago. Sotto ad uno dei suoi post un utente le ha consigliato di cancellare tutti gli uomini a cui ha dato visibilità e gloria e di ricominciare solo da se stessa perché vale decisamente di più del fatto di ripetere gli stessi errori con uomini diversi.

Questa volta la splendida showgirl argentina è stata ancora più chiara e ha svelato come stanno davvero le cose dopo la fine della sua ultima storia d’amore. Queste le sue parole: “Io sono single, sono solo dicerie.”

Belen Rodriguez conferma di essere single, con la sua bellezza incanta il web

Standa delle continue insinuazioni da parte dei fan, delle pagine social e delle varie riviste l’amatissima conduttrice ha chiaramente detto di essere single, confermando quindi la fine della sua relazione con l’imprenditore bresciano. Ad oggi non ha ancora rivelato il motivo che li ha spinti a dirsi addio, ma è certo che non stiano più insieme.

Sono in molti a chiedersi quando tornerà in televisione, dove è assente ormai da tempo. Belen Rodriguez non ha ancora svelato nulla in merito ai suoi progetti lavorativi futuri, sui social però è molto attiva e infuoca continuamente il web con la sua strepitosa bellezza e la sua assurda sensualità, i suoi seguaci perdono completamente la testa quando la vedono.