Due auto si scontrano sulla provinciale: morta una 19enne, quattro feriti

Una ragazza di 19 anni è morta ed altre quattro persone sono rimaste ferite, due delle quali in maniera grave, in un incidente avvenuto ieri sera a Godega Sant’Urbano (Treviso).

Aveva solo 19 anni la ragazza che nella serata di ieri ha perso la vita in un incidente stradale lungo la provinciale 41 a Godega Sant’Urbano, centro della provincia di Treviso. La giovane, insieme ad altre due ragazze, si trovava a bordo di una vettura scontratasi con un’altra auto, su cui viaggiavano una donna ed il figlio. Dopo l’impatto, il primo veicolo si è capovolto.

Sul posto si sono precipitati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per la 19enne, deceduta per le gravi lesioni riportate. Le due amiche, invece, sono rimaste ferite gravemente e trasportate d’urgenza in ospedale. Meno gravi, invece, le condizioni delle due persone che si trovavano a bordo dell’altra vettura.

Godega Sant’Urbano, scontro sulla provinciale 41: morta 19enne, quattro feriti

Si chiamava Marika Loprese, la 19enne rimasta vittima dell’incidente stradale verificatosi nella serata di ieri, sabato 9 marzo, lungo la provinciale 41 nel territorio di Godega Sant’Urbano, in provincia di Treviso.

Stando a quanto ricostruito, come scrivono alcune testate locali e la redazione di Leggo, Marika stava raggiungendo una festa a bordo di una vettura, una Suzuki su cui si trovavano altre due amiche. Per cause ancora da chiarire, la vettura si è scontrata con un Volkswagen Maggiolone, su cui viaggiavano una donna ed il figlio adolescente, un impatto molto violento che ha fatto rovesciare su un fianco la Suzuki.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco e del personale medico del Suem 118. Sul posto anche l’elisoccorso. I pompieri hanno estratto dalle lamiere gli occupanti delle vetture affidandoli ai sanitari: per la 19enne era ormai troppo tardi, è stato possibile solo dichiararne la morte. Le due amiche sono rimaste ferite ed elitrasportate presso l’ospedale di Conegliano, dove ora versano in gravi condizioni. In ospedale anche la mamma e figlio che viaggiano sulla Volkswagen che hanno riportato lesioni lievi.

Ennesimo incidente mortale

Intervenuti anche i carabinieri a cui ora spetta il compito di chiarire la dinamica dello schianto e capire come i due veicoli siano entrati in collisione.

Solo tre giorni fa un altro incidente mortale sulle nostre strade: un uomo di 62 anni aveva perso la vita sulla Tangenziale Est Esterna di Milano in un sinistro avvenuto nel tratto compreso tra Paullo e Vizzolo Predabissi.